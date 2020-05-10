Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine gelecek isim belli oldu

10 Mayıs 2020 Pazar, 08:23

Görevinden istifa eden Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın’ın yerine CNN Türk'te görev yapan Deniz Bayramoğlu’nun getirileceği öğrenildi.

Kanal D Haber Daire Başkanı ve Kanal D Ana Haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın istifası henüz gündemdeyken Demirören Medya Grubu, yeni ismi açıkladı.

Medyaradar'da yer alan habere göre Buket Aydın'ın yerine Kanal D Ana Haber bültenini CNN Türk'te görev yapan Deniz Bayramoğlu sunacak.

Kanal D Ana haber sunucusu Buket Aydın, "Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda.

Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum” sözleriyle istifasını duyurmuştu.

Medya grubunun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Kanal D Ana Haber Bülteni Spikeri ve Kanal D Haber Başkanı Sn. Buket Aydın ile Kurumumuzun yolları bugün(09.05.2020) itibari ile ayrılmıştır. 11.05.2020 tarihi itibari ile Kanal D Ana Haber ekran yüzü olarak Sn. Deniz Bayramoğlu atanmıştır.

Sn. Buket Aydın’a görev yaptığı dönem süresince kurumumuza vermiş olduğu emek ve sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletir, Sn. Deniz Bayramoğlu’na yeni görevinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,"