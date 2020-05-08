Kani Beko'dan AKP'ye darbe yanıtı: Sandık elbet kurulacak

08 Mayıs 2020 Cuma, 13:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile barolar ve meslek örgütlerinin seçimi ve yönetim şekline ilişkin yasal düzenlemeye hazırlanan hükümete, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko "demokrasiyi yıkıma götüreceği" uyarısında bulunarak sert tepki gösterdi.

“DEMOKRASİYİ YIKIMA GÖTÜRMEKTİR”

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Beko, hükümetin söz konusu düzenlemeyi hayata geçirerek, son kalan demokratik kurumlara ağır darbe vurmaya hazırlandığını öne sürerek, şunları söyledi:

“Bu çağrı AKP iktidarının demokratik kitle örgütlerini bastırma ve sindirme çabasının, bu kurumlara dönük baskıcı ve hukuksuz tutumuna ilişkin yeni fakat çok önemli bir örnektir. Meşru demokratik yollardan iktidardan düşmek demokrasilerin prensibidir. İktidardan kopamamak ve yaptıklarının hesabını veremeyeceği endişesiyle, iktidarı kaybetme korkusundan ötürü akıl dışı yollara sürüklenenlerin sonucu demokrasiyi yıkıma götürmektir. Kendi sesinden başka bir sese tahammül edemez hale gelmiş AKP iktidarının meslek onuruna ve anayasada ve yasalarda bu kurumlara tanınmış haklara ve sorumluluklara sahip çıkan örgütlere yönelik bu saldırgan tutumu kabul edilemez.”

“İLK SEÇİMDE GİDECEKLER”

AKP’nin ilk seçimlerde gideceğini gördüğü için kendisine muhalefet eden demokratik kurumları teker teker yok etmek için harekete geçtiğini öne süren Beko, “Bu gidişi durdurmak için görünen o ki yapmayacakları yok. Önce barolar ile ilgili ardından mühendisler ve mimarlar ile ilgili bir düzenlemeye gidilecek. Bu kurumlara hem de böyle bir dönemde müdahale etmeye çalışmak Türkiye’ye, Türkiye demokrasisine verilebilecek en büyük zarardır” dedi.

“SANDIKTA HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAKSINIZ”

CHP'ye ilişkin “ Darbe savunuculuğu yapıyorlar” eleştirilerine de tepki gösteren Beko, hükümetin seçimde kaybetme korkusu nedeniyle bu tür iddiaları ortaya attığını söyledi.

Beko, “Seçim sandığı elbet kurulacak. Halka hesap verme günü elbet gelecek. Modern Türkiye’yi kuran, çok partili rejimi tesis eden Cumhuriyet Halk Partisi’nde hiç kimse darbeyi savunmadı ve savunmaz da. En çok darbelerden bizler çektik. Düne kadar beraber yürüdüklerinin yapmaya çalıştığı darbeye karşı Yüce Meclis’e koştuk, Demokrasiyi hep savunduk. Ama 15 Temmuz’a direnenlere 20 Temmuz’da saray darbesi yapıldı. Bizler memleketin geleceği için hukuka, adalete, ifade ve basın özgürlüğüne, demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sizler de sandıkta hesap vermekten kaçamayacaksınız” dedi.