Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli oldu

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2020 Cuma, 13:16



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