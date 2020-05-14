Kapkaç iddiasıyla polise başvurdu: Gerçek ortaya çıktı
Adana'da kayınvalidesinin hesabına yatırılan parayı çektikten sonra kapkaça uğradığını öne sürek polise başvuran kişi yalan söylediğini itiraf etti.
Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan K.G, PTT şubesine gidip
kayınvalidesi Z.G'nin hesabından 1400 lira çektikten sonra kapkaça
uğradığı iddiasıyla polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri,
ihbar üzerine olay yerine giderek K.G. ile görüştü.
K.G, PTT şubesinden parayı çektikten sonra eve doğru yürüdüğü sırada
yanındaki çocuğunun sulama kanalına düşme tehlikesi geçirdiğini, bu sırada
yaklaşan motosikletli bir şüphelinin elindeki parayı alarak kaçtığını iddia
etti.
Polis, kadının çelişkili ifadelerde bulunması ve zanlı eşkali verememesi
nedeniyle şüphelendi.
Ekiplerin sorgulamasında K.G, parayı borcu olduğu kişiye internet
üzerinden yatırdığını itiraf etti. K.G, hakkında suç uydurmaktan işlem yapıldı.
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