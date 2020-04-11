Karanlık günlerin karanlık polisiyesi ALEF...

11 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

Her işin bir ilki vardır, nasıl ki koronavirüs sayesinde hayatımızın ilk pandemisini yaşıyoruz, ilk sanal galasına da evde izolasyon altında iken internetten katıldım!

Önce mail yoluyla davetiyem geldi, sonra verilen saatte şifreyi çözüp linke girdim ve nihayet cuma akşamı sizin de izlemiş olacağınız Alef’in ilk iki bölümünü perşembe gecesi, oyuncuların mesajlarını da dinledikten sonra izledim.

Evden çıkmadan salona gitmiş gibi heyecanlıydı. Üstelik de eve dönüş sıkıntısı olmadan! Benimle birlikte evlerinde pek çok davetlinin aynı heyecanla izlediğini de hayal ederek! En güzel tarafı iki saat süreyle ne korona, ne virüs, ne af, ne sosyal yardım konusunu aklıma bile getirmemiş olmak. Alef, izlememiş olanlar için anlatmak gerekirse Amerikan tarzı bir polisiye dizi.

Yönetmeninden oyuncularına ve hatta genç prodüktörlerine herkes pek bir tanıdık, pek bir iddialı, pek bir iyi iş yapmalarıyla ünlü. Yönetmen koltuğunda ödüllü Emin Alper, ana kadroda çok beğendiğim Ahmet Mümtaz Taylan ve Kenan İmirzalıoğlu var. Birincisi alaturka, ikincisi Londra’da Scotland Yard’da bile çalışmış, cinayet masası komiserliğine pek yakışmış bir ikili olmuşlar. Melisa Sözen’in din ve felsefeyle ilgilenen bir akademisyen olarak oyuna giriş yapması, ileride İngiltere’lerde okumuş Komiser Kenan ile aralarının iyi olacağına işaret.

Emre Kayış’ın imzasını taşıyan iddialı senaryo, belli ki mistik ve karmaşık bir cinayetler ağı üzerine. Mekânlar yine benim mahalle, Tophane, Perşembe Pazarı, Haliç kıyısındaki yeni parkı görünce fena oldum, orada yürüyüş yapmayı ne kadar da seviyordum! Çekimler çok özenli. Sanat yönetmeni de iyi çalışmış. Yerli polisiyelerdekinden farklı olarak morg, otopsi, ceset görüntüleri pek ayrıntılı. Prodüksiyon MAY’da ise üç genç adamın soyadları (Metin Alihan Yalçındağ) ne kadar tanıdık: Hayırlı olsun, yolu açık olsun. Kültür servisinden Orhun Atmış, Ahmet Mümtaz Taylan’la konuştu. Kenan İmirzalioğlu ve Emin Alper’in röportajlarını ise Özlem Özdemir ülkenin ilk polisiye dergisi 221B için yaptı. Bir kısmını özetleyerek yayımlıyoruz.