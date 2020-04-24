Karantina Günlükleri'nin canlı yayını bu akşam
İCAF Karantina Günlükleri, mizah ve çizgi dünyasından isimleri Instagram hesabında konuk etmeye devam ediyor
"Müslüm", "Şampiyon", "Romantik Komedi" filmlerinin yönetmeni, çizgi roman koleksiyoncusu Ketche adıyla tanınan Hakan Kırvavaç ile Gırgır ve Hıbır gibi dergilere çizmiş, Türkiye’de rock müziğin yaygınlaşmasında önemli bir payı olan karikatürist, Abdülkadir Elçioğlu nam-ı diğer Aptülika , bu akşam (24 Nisan Cuma) günü saat 20.00’de @istcaf Instagram hesabından canlı yayın yapacak.
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