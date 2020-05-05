Karantina odasına spor aletleri
Beşiktaşlı 5 yabancı futbolcunun karantinada kalacağı odalara spor ekipmanları konuldu
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye döndükten sonra karantinada kalacak Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou için konaklayacakları yurtların odalarına spor ekipmanları konulduğunu duyurdu.
Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda dönüşlerinde karantina süreci boyunca Fatih Sultan Mehmet Yurdumuzda misafir edeceğimiz Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou için spor ekipmanları odalarına yerleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan paylaşımda oyuncuların karantina süresi boyunca kalacağı odaların fotoğraflarına da yer verildi.
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