Karantina otobüsünden kaçırıldı, ardında cevaplanmayan sorular kaldı

18 Mart 2020 Çarşamba, 14:05

Fransa-Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsü dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı Güzide Sofi, polis eşliğinde karantina aracından indirildi. Sofi’nin indirilmesi tepkilere yol açarken, Mustafa Sofi, “Kızım transit olarak ülkesine geliyordu. Otobüsten alınarak transit olarak Kıbrıs’a gönderildi. Çocuklarım için bir ayrıcalık istemedim. Anavatan Türkiye’ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kızım ülkesinde karantina altına alınacak” şeklinde konuştu.

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler” bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de karantina kararına uymamanın ceza kanununa göre suç olduğunu belirterek, “Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat” ifadelerini kullandı.

“SOYLU’NUN YÖNETTİĞİ TEŞKİLAT DAHA NELERE İZİN VERİYOR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Süleyman Soylu’ya tepki göstererek, “Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu memlekette karantinaya gidenlerde VIP uygulaması var. İyi ki videoya çekilmiş. Ya çekilmeyenler? Süleyman Soylu diyor ki ‘kabul edilemez’ Senin İçişleri Bakanlığın kabul edilemez. Senin İçişleri Bakanı olduğun yerde, karantinaya alınmış olan yolcuların içinden, senin polislerin, senin güvenlikçilerin gidip adam ayıklıyorsa onu karantinadan kurtarıyorsa vay bizim halimize. Soylu’nun yönettiği teşkilat daha nelere izin veriyor” diye sordu

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken akıllarda cevaplanmayan sorular kaldı.

1- Güzide Sofi’nin polis aracıyla karantinadan kaçırılması talimatını kim, kimlere verdi?

2- Güzide Sofi’nin diğer yolculardan farklı statüsünün sebebi nedir?

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu operasyondan haberi var mıydı?

4- Güzide Sofi’nin testleri yapıldı mı? Sonucu nedir?

5- Polis aracında da karantina koşulları sağlandı mı? Polisler korundu mu?