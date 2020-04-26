Karantina Sineması: Chris Hemsworth’ün yeni aksiyonu: ‘Extraction’

26 Nisan 2020 Pazar, 14:32

Marvel filmlerinde Chris Evans’ın dublörlüğüyle başlayıp böylesi filmlerin en önemli mevkilerinden ‘stunt-coordinator’ yani aksiyon sahnelerinin koordinatörlüğüne dek yükselen Sam Hargrave ilk yönetmenlik denemesi için Netflix ile çalışmış ve ortaya yer yer dudak ısırtacak ustalıkta bir aksiyon filmi çıkmış. Benzer bir geçişi daha önce Hargrave’in arkadaşı Chad Stahelski de yapmış ve bugün milyar dolarlarla ölçülen bir seri olan “John Wick”i yaratmıştı hatırlarsanız. Onun izinden giden Hargrave de benzer bir ticari başarı yakalayacak mı bilemiyorum ama John Wick (ya da hatta Jason Bourne) kadar olmasa da kitleleri heyecanlandırması muhtemel bir karakter yarattığı kesin, tabii Hemsworth’ün de yardımıyla.

Filmde Chris Hemsworth'ün yanı sıra Bollywood yıldızı Randeep Hooda da yer alıyor

TEK PLAN AKSİYON

Hemen söyleyeyim, işin dudak ısırtan kısmı yaklaşık 12 dakika süren tek plan (ki aslında bir iki yerde kesme olduğuna iddiaya girebilirim, ama büyük bir ustalıkla gizlenmiş) bir aksiyon sahnesinin varlığı. Açıkçası akla “Old Boy”’dan tutun da 2017 tarihli bir başka Güney Kore filmi “Villainess”e kadar birçok filmden sahneleri getiren bu usta işi sahne tekrar tekrar izlenecek denli iyi kotarılmış. Tüm film böyle tek planlık sahnelerden oluşmuyor ama ne yalan söylemeli, bu tek sahne bile yetiyor da artıyor sanki; tam bir ‘tour de force’ dedikleri cinsten bir gövde gösterisi.



Hindistan ve Bangladeş’te geçen (ve oralarda çekilmiş) “Extraction” Hindistan’ın en güçlü suç örgütü lideriyle, Bangladeş’in Escobar’ı diye anılan rakibinin çekişmelerine tanık ediyor izleyiciyi. Biri diğerinin oğlunu kaçırınca iş adamımız Tyler Rake’e kadar geliyor ve oğlanı kurtarmak için kolları sıvayan sert ve yakışıklı kahramanımız neredeyse Rambo’yu bile kıskandıracak beceri ve donanımla gözü kapalı bir şekilde maceraya atılıyor. Filmin konusu aşağı yukarı bu.







TYLER DEĞİL BRAD!

Tüm dünyada tanınan bir yıldız olan Chris Hemsworth bir yana, filmin en büyük kozu aksiyon sahneleri elbette. Yine de Hemsworth’e eşlik eden ve belli ki güney doğu Asya ülkelerinde tanınan bazı oyuncular var ki (özellikle de Saju rolündeki Bollywood yıldızı Randeep Hooda ve Farhadi’nin “About Elly”sinden hatırladığımız İranlı aktris Golshifteh Farahani) filme az da olsa derinlik katıyorlar. Tyler’ın (ki kaçırılan Ovi ona “hiç de Tyler gibi durmuyorsun, daha çok Brad tipi var sende” diyor filmin bir yerinde) neden böyle yalnız ve sert bir karaktere dönüştüğüne dair kimi ipuçları da var film boyunca ama çok fazla üzerinde durulmadığı için oradan önemli bir derinleşme çıkmıyor, ama kimin umurunda. Sonuçta ahlaki anlamda değilse bile duygusal anlamda Tyler’ın davranış tercihlerine dair bir mantık çıkıyor, kolay tüketilmesi için yapılmış bir aksiyon filmi için yeterli bence.



İranlı oyuncu Golshifteh Farahani de filmde rol alan isimlerden

Yine Marvel filmlerinden tanıdığımız (ki Hargrave ile tanışıklıkları da oradan) Russo Biraderlerden Joe Russo’nun senaryosunu yazdığı (ilk versiyon Güney Afrika’da geçiyormuş ama doğrusu bu lokasyonlar daha iyi gibi) “Extraction”ın bir devamı gelir mi, gelirse nasıl gelir gibi sorular doğuyor izleyicinin aklında ama Hargrave’in pek o taraklarda bezi yok gibi duruyor. En azından şimdilik. ne de olsa para ölüyü bile diriltir Hollywood’da.



FİLMİN NOTU: 7/10





