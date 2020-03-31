Karantinadaki yurttaşlar tahliye edildi
İstabul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliyeler yapıldı.
İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina
yurtlarında tahliyeler gerçekleştirildi.
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi bugün doldu. Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda kalanlar saat 17.00'de tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderildi. Yurtta kalanların tahliyeleri tamamlandı.
FLORYA'DA DA TAHLİYE VARDI
Uçuşların iptal edilmesinin ardından Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için kaldıkları yurtlardaki 14 günlük süreci tamamladı. Florya Beşyol KYK Kız Yurdu'nda karantina sürelerini tamamlayanlar sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerin ardından karantinadaki vatandaşlar yurttan çıkmaya başladı. Şehir dışında yaşayanlar otobüslerle çıkartılırken, İstanbul'da yaşayanlar dışarıda bekleyen yakınlarıyla ayrıldı.
14 günlük süreci tamamlayan öğrenci Altay Kök,
"Rahat geçti çok zor geçmedi. İyi baktılar bize. Çabuk geçtiğini düşünüyorum
zaten derslerim çok yoğundu. Bir şeyin eksikliğini çekmedim." diye konuştu.
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