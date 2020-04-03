Karantinadan kaçanlar artık 'arananlar' listesine girecek

03 Nisan 2020 Cuma, 16:50

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası, otelde yakalandı (DHA)

Edinilen bilgiye göre karantinadan kaçanlar yakalandıklarında haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak. Bu kapsamda İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki kadının, arama listesine giren ilk kişi olduğu bildirildi.

Karantinadan kaçan hastalar, Cumhuriyet savcılığı ve mülki idare amirinin talimatıyla "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek. Kişisel bilgileri sisteme girilecek vatandaşların, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularında da "aranıyor" kayıtları çıkacak.

Yakalandıklarına gözaltına alınacak kişiler hakkında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak. Uygulamaya 81 ilde başlandı.

HASTANEDEN KAÇTI OTELDE YAKALANDI

Bugün Çorum’da koronavirüs testi pozitif çıkan Sabri D. (44) tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Polis ekipleri hastayı kaldığı otelde yakalayarak yeniden götürdüğü hastanede gözlem altına aldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Sabri D., koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine dün tedavi altına alındı. Sabri D. bugün hastaneden kaçtı. Görevlilerin bildirmesi üzerine polis ekipleri, Sabri D.'yi bulmak için çalışma başlattı. Bir otelde olduğu belirlenen Sabri D. özel kıyafetler giyen polis ekiplerince alınarak, yeniden götürüldüğü hastanede gözlem altına alındı.