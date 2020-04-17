Karar Resmi Gazete'de yayınlandı, 66 bin askerin askerliği uzadı

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına ile 1 Kasım 2019 ve 1 Aralık 2019 ceplerinde silah altına alınanların askerlik süresi 1 ay uzatıldı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile yaptığı toplantıda, koronavirüs önlemleri nedeniyle Kasım ve Aralık celp dönemlerinde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını önerdikerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öneriyi kabul edip kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla 66 bin er ve erbaşın askerlik süresi bir ay uzatıltı.

Askerlerlik görevini tamamlayııp teskere beklerken askerliği uzatılan er ve erbaşlar kışlalarından çektikleri videolar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmişti. Rizeli bir asker, “Bu kadar yakınlıkta yatıyoruz. Biz burada hastalıktan korunacağız da dışarıda mı korunamayacağız?” diye sormuş. Başka bir asker de “Katilleri saldınız, tecavüzcüleri saldınız. Bizi niye salmayacaksınız? Yurt dışından ünlüler geliyor, bedelli askerler orada evinden eğitim alıyor. Fakir mi çekecek çileyi?” demişti.



