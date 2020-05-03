Karatede online kata turnuvası

Karatede online kata turnuvası yapılacak.

AA
03 Mayıs 2020 Pazar, 12:59

Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk defa online kata turnuvası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2013 doğumluların evlerinden katılabileceği ve Youtube'den canlı yayınlanacak müsabakaların, 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların, 7 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuruda bulunabileceği kaydedildi.



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