Karatede online kata turnuvası
Karatede online kata turnuvası yapılacak.
Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk defa online kata turnuvası düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, 2013 doğumluların evlerinden katılabileceği ve Youtube'den canlı yayınlanacak müsabakaların, 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.
Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların, 7 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuruda bulunabileceği kaydedildi.
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