Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı

07 Nisan 2020 Salı, 11:25

Tele 1'de yayınlanmaya başlayan Eda Eren'in sunduğu 'Ege'de Yaşam' programının ilk konuğu Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Aynı zamanda doktor olan Tugay, koronavirüsün aslında ilk teşhis konulan vakadan daha önce ülkemizde görülmeye başladığını, teşhis konulma sürecinin yavaş işlediğini, bu nedenle geç farkedildiğini ifade etti. Tugay, "Önümüzdeki süreç için hastaları tespit edip karantina altına alamazsak ve yoğun olarak test yapamazsak koronavirüsle başa çıkamayız, gecikmeden sokağa çıkma yasağı kararı alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pandemi ile mücadele sürecinde yürütülen çalışmaları değerlendiren Tugay, "Bazı anlar vardır oy ve siyaset hesabı yapmazsınız, hangi parti olursa olsun elimizden geleni yapmanın zamanıdır ama malesef istismarlar olduğunu görüyoruz" dedi.

'RİSKLİ BÖLGELERİ BİZZAT ZİYARET EDİYORUM'

Karşıyaka Belediyesi'nin koronavirüsten kaynaklı ihtiyaçlar konusunda gerekli çalışmaları yaptığını belirten Tugay, "Riskli gördüğümüz kesime telefon numaralarımızı ve bilgilendirme broşürlerimizi ilettik, bu konuda sosyal medyada da aktif olmaya, halkı bilgilendirmeye çalışıyoruz, özellikle sorunlu gördüğümüz mahalleri bizzat kendim gezip görmeye, yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

En fazla veteriner hekime sahip ilçe belediyesi olduğuklarını anımsatan Tugay, "Karşıyaka halkının oldukça hayvansever bir toplum olmasından kaynaklı bu alanda da aktif çalışıyoruz" diye konuştu.

'BELEDİYELER GELİRLERİNİ KAYBETTİ'

Koronavirüs ile mücadele ederken halkın olumsuz etkilendiği kadar belediyenin de etkilendiğini belirten Tugay, "Gelirlerin neredeyse tamamı durma noktasına geldi, iller bankasından gelen hakedişler yetersiz kalıyor, ihtiyacı olanlara gerekli yardımı ulaştırma konusunda zorlanıyoruz. Buna ek olarak personel maaşları da etkilendi." ifadelerini kullandı. Tugay, halka isteğe bağlı bağış yapabileceklerini anımsatarak destek olmaları için çağrıda bulundu.