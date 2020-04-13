Karşıyaka'da “Korona Günlükleri” etkinliği Ataol Behramoğlu ile başlıyor

13 Nisan 2020 Pazartesi, 12:38

Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 16.00’da canlı olarak yayınlanacak söyleşi etkinliğinde, hayatın her alanından konuklar ağırlanacak. “Korona Günlükleri” Karşıyaka Belediyesi’nin Facebook ve Instagram hesaplarından izlenebilecek. Haluk Işık’ın yöneteceği etkinliğin ilk konuğu ünlü şair ve yazar Ataol Behramoğlu olacak. Behramoğlu, yaşadığımız günleri sanatın ve hayatın penceresinden değerlendirirken, şiirlerinden de örnekler verecek. 15 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 16.00’da başlayacak söyleşinin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Karşıyaka Belediyesi olarak, yaşadığımız küresel salgına karşı sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini, olanaklarımızı sonuna dek kullanarak yerine getiriyoruz. Evden çıkmamamız ve çok dikkatli olmamız gereken bu günlerde, hemşerilerimize spordan sağlığa pek çok etkinlikle seslenmeye ve onların zamanlarını verimli biçimde geçirmelerine de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda, geleneksel “Ayın Konuğu” etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımıza taşımaya ve “Korona Günlükleri” adıyla evlere konuk olmaya karar verdik. İlk etkinliğimizi, önemli sanat ve düşün emekçisi Sayın Ataol Behramoğlu ile başlatacak olmanın heyecanı içindeyiz. Hayatın her alanından ve birbirinden seçkin konuklarla sürecek olan etkinliğimiz, Pazartesi ve Çarşamba günleri aynı saatte ve canlı olarak yayınlanacak. Bu önemli etkinliğe, başta hemşerilerimiz olmak üzere, yurt içi ve dışında yaşayan herkesi davet ediyorum.”