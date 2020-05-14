Karşıyaka'da tarımsal kalkınma hareketi başlıyor

14 Mayıs 2020 Perşembe, 13:58

Proje kapsamında kısa vadede Karşıyaka'nın kırsal alanları olan Yamanlar ve Sancaklı mahallelerinde yer alan boştaki arazilerde tarımsal üretimin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu süreçte Karşıyaka Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında yapılacak protokolle, söz konusu arazilerde yetiştirilebilecek ürünlerin belirlenmesi ve üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi konularında işbirliğine gidilecek. Uzun vadede ise şehre yakın kırsal alanlardaki çiftçiler ile şehirdeki tüketicilerin bir araya gelerek karşılıklı ihtiyaçlarını karşılayacakları, yerel üreticilerin doğa dostu üretim konusunda desteklendiği, tüketicilerin de kooperatifler ve gıda grupları aracılığıyla bir araya gelerek güvenli gıdaya ekonomik fiyatlar ile erişebilecekleri sosyo-ekonomik içerikli bir proje gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Karşıyaka Belediyesi ile Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin karşılıklı yapacağı protokolün ön görüşmesi kapsamında şube yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Başkanı Cemil Tugay ve proje yetkilileri bir araya geldi. Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Türk, Zerrin Çelik, Fatih Özden, Handan Güven'in, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ve Belediye Proje Uzmanı Alper Akbulut'un katıldığı toplantıda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlendiği stratejik yol haritası ve yapılacak protokolün kapsamı görüşüldü.

Toplantının oldukça verimli geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Cemil Tugay, iyi tarım uygulamalarının ve yerel üreticinin desteklenerek Karşıyakalılar'ın güvenli gıdaya ekonomik olarak erişebilmesini sağlamanın önemine dikkat çekerek; "Tarımsal üretimin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yerel üreticilerin desteklenmesinin önemi gün geçtikçe artıyor. İçinde bulunduğumuz salgın bunu bize tekrar hatırlattı. Birbirinden kopuk olan tüketici ve üretici arasında bir dayanışma ağı oluşturmak, sistemli bir işbirliği geliştirmek gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan her iki tarafa da katkı sağlayacaktır. Başka bir tarım mümkün, başka bir tüketim mümkün diyerek bunun ilk adımını bugün atıyoruz. Bu süreçte toplumsal sorumluluk ve kamusal görev bilinci ile bize destek olan odamıza teşekkür ediyorum. Her çalışmamızda olduğu gibi bu projemizde de konunun uzmanları olan odalar, akademisyenler ve sivil toplum ile birlikte çalışacağız" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Türk de oda olarak gerek çiftçilerin, üreticilerin gerekse tüketicilerin haklarını koruyarak ve ülke menfaatlerini gözeterek ülkemizdeki tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik mücadele verdiklerini ve bu kapsamda yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğüne dikkat çekerek, "Oda olarak üzerimize düşen sorumluluğu alarak sahada da somut projelerin geliştirilmesine destek olacağız. Bu tip projelerin yerelde sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin örnek bir model olabileceğine inanıyoruz. Sayın Başkana da böylesi zor bir dönemde, önemli bir toplumsal problemi çözmek için sergilediği kararlılıktan ve öncülüğünden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.