Kars’ta artan Covid-19 vakaları için valisi Öksüz'den açıklama
Kars Valisi Türker Öksüz, kentteki sokakların dolu olduğunu ve vatandaşların sosyal mesafe kurallarına riayet etmediklerini gördüklerini belirterek, "Kars olarak bu rehaveti yaşayacak noktada olmadığımızı, son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." dedi.
Gazi Toplantı Salonu'nda Vali Öksüz başkanlığında düzenlenen "İl
Pandemi Kurulu Toplantısı"nda Kovid-19 tedbirleri görüşüldü.
Vali Öksüz, yaptığı konuşmada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de
Kovid-19 salgını yüzünden sıkıntılı süreç yaşandığını söyledi.
Salgınla mücadelede bir yandan tedbirler alındığını, diğer yandan sağlık
hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması için çalışıldığını belirten Öksüz, şöyle
konuştu:
"Her akşam Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan rakamlara bakınca
yeni vaka ve ölüm sayılarımızda azalma olsa da asla ve asla rehavete kapılmamalıyız.
Çok çabuk bulaşan bu virüs, rehaveti ve tedbirsizliği asla kaldırmıyor. Bu
durum, tüm ülkemiz gibi ilimiz Kars için de geçerli bir durumdur. Maalesef
sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet
etmediklerini görüyoruz. Burada Kars olarak bu rehaveti yaşayacak noktada
olmadığımızı, son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle
belirtmek istiyorum."
Öksüz, maske kullanımının hayatın parçası olarak görülmesini
isteyerek, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurguladı.
Kimsenin başkasının ölümüne sebep olacak virüsü yaymaya ve bulaştırmaya
hakkının bulunmadığını dile getiren Öksüz, "Özverili çalışmanın
karşılığı, bazı vatandaşlarımızın kurallara riayet etmemesi nedeniyle boşa
çıkmış gibi oluyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan bir kez daha alınan tedbir
ve kurallara riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Bu aşamada kontrollü bir
sosyal hayatımızın olması gerekiyor. Alınan tedbirlere tizlikle uymamız halinde
hem ülkemiz hem de ilimiz adına vakaları azaltıp kısa sürede bu
mücadelemizde başarıyı yakalamış olacağız." diye konuştu.
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