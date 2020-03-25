Kaşıkcı cinayetinde 20 Suudi hakkında kamu davası

25 Mart 2020 Çarşamba, 10:33

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, 2'si ''azmettirici'' toplam 20 Suudi şüpheli hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açtı.