Kasımpaşa’da da 2 futbolcu pozitif!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

İHA
14 Mayıs 2020 Perşembe, 15:12

Süper Lig, 1.2.3. lig takımlarında yaşanan salgın, İstanbul takımı Kasımpaşaspor'a da bıçradı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Futbolcuların adı şimdilik açıklanmadı.



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