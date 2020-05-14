Kasımpaşa’da da 2 futbolcu pozitif!
Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig, 1.2.3. lig takımlarında yaşanan salgın, İstanbul takımı Kasımpaşaspor'a da bıçradı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Futbolcuların adı şimdilik açıklanmadı.
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