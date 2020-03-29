'Katar İstanbul'a uçmaya devam ediyor' iddiası
Koronavirüs salgını yüzünden seyahat taleplerinin düşmesine rağmen küresel olarak faaliyetlerine devam eden birkaç havayolundan biri olan Qatar Airways, İstanbul uçuşlarına da devam ediyor.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden seyahat taleplerinin düşmesine rağmen küresel olarak faaliyetlerine devam eden birkaç havayolundan biri olan Qatar Airways, İstanbul uçuşlarına da devam ediyor.
Qatar Airways CEO'su uçuşlara devam edileceğini ancak salgın yüzünden şirketin nakit sıkıntısı çektiğini açıkladı.
Akbar al-Baker Pazar günü Reuters'e verdiği demeçte, şirketin azalan talepler karşısında yakında nakit sıkıntısı yaşayabileceğini ve bu durumda da devlet desteğinin gerekeceğini belirtti.
İSTANBUL UÇUŞLARI DA DEVAM EDİYOR
Airport haberin aktardığına göre, Türk Hava Yolları’nın Covid-19 pandemisi yüzünden uluslararası uçuşlarını kesmesine rağmen, Qatar Havayolları, Doha’dan direkt seferlerine devam ediyor. En son olarak bugün QR239 sefer sayılı Doha-İstanbul uçağı da yerel saat ile 13:00 sularında İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Bu bağlamda İstanbul Havalimanı’nın tahliye uçuşları dışındaki yolcu uçuşlarına açık olması şaşkınlık yarattı.
Video Haberler
- Evde kalamam işçiyim diyen TIR şoförü gözaltına alındı
- O anlar kamerada... Uçağın motor gücü hangarı yıktı
- İsmail Saymaz Akit'i böyle ti'ye aldı
- Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride
- Evini berbere çevirdi
- İmamoğlu: Büyük bir kısıtlılık getirilmeli
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı