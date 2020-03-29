'Katar İstanbul'a uçmaya devam ediyor' iddiası

29 Mart 2020 Pazar, 17:47

Koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden seyahat taleplerinin düşmesine rağmen küresel olarak faaliyetlerine devam eden birkaç havayolundan biri olan Qatar Airways, İstanbul uçuşlarına da devam ediyor.

Qatar Airways CEO'su uçuşlara devam edileceğini ancak salgın yüzünden şirketin nakit sıkıntısı çektiğini açıkladı.

Akbar al-Baker Pazar günü Reuters'e verdiği demeçte, şirketin azalan talepler karşısında yakında nakit sıkıntısı yaşayabileceğini ve bu durumda da devlet desteğinin gerekeceğini belirtti.

İSTANBUL UÇUŞLARI DA DEVAM EDİYOR

Airport haberin aktardığına göre, Türk Hava Yolları’nın Covid-19 pandemisi yüzünden uluslararası uçuşlarını kesmesine rağmen, Qatar Havayolları, Doha’dan direkt seferlerine devam ediyor. En son olarak bugün QR239 sefer sayılı Doha-İstanbul uçağı da yerel saat ile 13:00 sularında İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Bu bağlamda İstanbul Havalimanı’nın tahliye uçuşları dışındaki yolcu uçuşlarına açık olması şaşkınlık yarattı.