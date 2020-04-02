Katarlılardan Galatasaray’ı kızdıran Falcao iddiası

02 Nisan 2020 Perşembe, 09:01

İddialara göre koronavirüs salgını Galatasaray’ı da vurdu.

Katar basını, Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Falcao’nun maaşında indirime yanaşmadığını iddia etti.

Sosyal medyaya yansıyan haberlere göre Katar basınında sarı-kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Katar gazetesi Al Watan'daki habere göre Falcao, kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve Al Sadd'la anlaştı.

Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın krizi fırsata çevirmek için harekete geçtiği ve yıllık 10 milyon Avroluk maaş önerisiyle Kolombiyalı ismi ikna ettiği yazıldı.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünün de Falcao'ya teklif yaptığı ancak deneyimli yıldızın Katar'ı tercih ettiği aktarıldı. Bu iddia Galatasaraylı yöneticileri kızdırdı.