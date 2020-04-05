Kavga eden gruba sosyal mesafe cezası!
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, kavga eden 5 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesti
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bir sokakta kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, M.K., H.K., İ.K., M.C. ve M.Ş.C. isminde 5 şahsın kavga ettiğini gördü.
Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine polis ekipleri şahısları Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince sosyal mesafeye uymadıklarından şahısların her birine 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.
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