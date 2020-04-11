Kavga ve yoğunluk paylaşımları için inceleme başlatıldı

11 Nisan 2020 Cumartesi, 13:41

İNCELENEN PAYLAŞIMLAR HAKKINDA ŞU BİLGİLER VERİLDİ:

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi'ndeki bir fırının önünde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili sosyal medyada "ekmek sırasında kavga çıktı" şeklinde yer alan paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, ölen ya da yaralananın olmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, kaza sonrası tarafların kavga ettiğini, mahalledekilerin iki grubu ayırması üzerine olay yerinden ayrıldıklarını ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını tespit etti.

Kaza sonrası yaşanan kavgayı, "ekmek sırasında kavga çıktı" şeklinde sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespiti için inceleme başlatıldı.

"FIRSATÇI FIRINCI EKMEK FİYATINI 5 LİRAYA ÇIKARDI" HABERİYLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesinde yer alan "Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı" başlıklı haberde görselleri paylaşılan fırının ustasına ulaştı.

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu usta Rıdvan Teke, akşam saatlerinde iş yerindeyken aniden kalabalık bir grubun fırına geldiğini bazılarının yuvarlak 400 gramlık ekşi mayalı tam buğday ekmeği aldığını, bu ekmeğin de satış fiyatının 5 lira olduğunu, zamlı fiyatla satmadığını anlattı.

Söz konusu iş yerinde 20 yıldan fazladır bulunduğunu, kendisi ile ilgili çevredeki esnaftan ve vatandaşlardan bilgi alınabileceğini, bu haberi yapan kişi ve internet siteleri hakkında suç duyurusunda bulanacağını belirten Teke, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayet dilekçesi verdi.