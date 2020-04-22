Kaygı ve stres bazı hastalıkların şiddetini artırabilir

22 Nisan 2020 Çarşamba, 13:02

Prof. Dr. Tarcan, yaptığı açıklamada, dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19'un insanların yaşadığı stresi ve kaygı düzeyini olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Yaşanılan bu stresli günlerde özellikle kaygı problemlerine ve panik atak durumlarına daha sık rastladıklarını aktaran Tarcan, şu bilgileri verdi:

"Kaygı ve stres, mesanenin bazı işlevsel hastalıklarını da artırabilir. Örneğin, aşırı aktif mesane nedeniyle ani sıkışma hissi, sık idrar ve bazen sıkışma tipi idrar kaçırma yaşayan hastalarımızda bu yakınmalar artabiliyor. Bu kaygının etkilediği bir diğer hastalık ise mesane ağrısı sendromu / interstisyel sistit kompleksi. Kaygı durumundan dolayı mesane ağrısının şiddeti artabiliyor. Özetle, bu tür mesane hastalıkları, bizim kaygı durumumuzdan etkilenebiliyor. Hastalarımıza kaygı düzeylerini azaltmaları için evde kaliteli zaman geçirmelerini, mümkün olduğu kadar spor yapmalarını öneriyoruz."

"KİLO ALIMI BU HASTALIKLARI ARTIRIYOR"

Geceleri yaşanan idrar kaçırmanın sıklıkla çocuklarda görülen bir durum olmakla birlikte, çok seyrek olarak erişkinlerde de olabileceğini ifade eden Tarcan, "Bunu, her türlü stresin ve uyku bozukluğunun artırdığını gözlemlerimizin sonucunda söyleyebiliriz. Uykuda idrar kaçırmaya yatkın olan kişiler; çok yorgun, stresli olduklarında bu problemi daha sık yaşarlar. Günümüzde yaşadığımız kaygı durumları da gece idrar kaçırmayı artırabilir veya gece idrara daha sık çıkmaya yol açabilir." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Tavsiyemiz akşam yemeği yedikten sonra gece yatana kadar geçen sürede mecbur kalmadıkça sıvı almamak ve yemek yememek. Akşam yemekten kalktıktan sonra insanlara yatana kadar olan zamanda hem katı hem de sıvı almamayı öneriyoruz. Özellikle idrara kalkan veya gece idrar kaçırma problemi olan kişiler için bunu belirtmek istiyorum." tavsiyelerinde bulundu.

Özellikle kilo alımının bu hastalıkları artırdığını belirten Tarcan, evde kalınan bu günlerde kilo almaktan kaçınılması gerektiğini aktardı.

Tarcan, aşırı alkol ve gıda tüketiminin bir problem olarak karşılarına çıktığını, aşırı vitamin gıda takviyelerinin yersiz ve gereksiz kullanımının da böbrek ve mesane üzerine zararlı etkileri olabileceğini vurguladı.



