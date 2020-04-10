Kayserispor, koronavirüsü yeniyor

10 Nisan 2020 Cuma, 02:49

Kayserispor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilk testi pozitif çıkan bir idari personelin ikinci testinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelin 8 Nisan'da yapılan ikinci testinin sonucunda enfeksiyona rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kayserispor’da daha önce de çok sayıda görevlide koronavirüs tespit edilmiş, tedaviler olumlu sonuçlanmıştı.