Kayserispor, koronavirüsü yeniyor
Kayserispor'da bir idari personelin ikinci koronavirüs testi negatif çıktı.
Kayserispor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilk testi pozitif çıkan bir idari personelin ikinci testinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelin 8 Nisan'da yapılan ikinci testinin sonucunda enfeksiyona rastlanmadığı belirtildi.
Açıklamada, "24 Mart tarihinde Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan idari personelimizin 8 Nisan tarihinde tekrarlanan test sonucu negatif çıkmıştır. Değerli çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve tüm hastalarımıza şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kayserispor’da daha önce de çok sayıda görevlide koronavirüs tespit edilmiş, tedaviler olumlu sonuçlanmıştı.
Video Haberler
- CHP'li Torun isyan etti: Bunu kabul etmek mümkün değil!
- Genç çift internet üzerinden düğün yaptı
- Polis kamera kaydını gösterdi, o ikna olmadı!
- El ele tutuşarak hırsızlık yapan sevgililer kamerada
- CHP'li Turan Aydoğan'dan AKP'lileri kızdıran konuşma!
- Vali Yerlikaya,Geber yorumuna maruz kalan aileyi aradı
- Polis berberi bastı, tıraş yarıda kaldı
- Feribotta büyük panik! Anonsu duyan denize atladı
- CHP'li Özel: Kendi anayasasını ilk çiğneyen de Erdoğan
- ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada!