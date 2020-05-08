Kayserispor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu
Hes Kablo Kayserispor’da CoronaVirüs test sonuçları belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs test sonuçları belli oldu.
Haziran’da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig için hazırlıklarına başlayacak olan Hes Kablo Kayserispor’da Covid-19 test sonuçları belli oldu. Çarşamba günü ikinci kez koronavirüs testinden geçen sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolcuların test sonuçları çıktı. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize yapılan Covid-19 testinin sonuçları belli oldu. Gerçekleştirilen test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
Hes Kablo Kayserispor’da bu test sonuçları neticesinde antrenmanlara tedbirli olarak start verilecek.
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