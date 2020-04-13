Kayyımın yönettiği belediye, Diyarbakır'da sahte dezenfektan dağıttı

13 Nisan 2020 Pazartesi, 17:30

Ürünü taklit edilen firmanın suç duyurusunda bulunmasının ardından sahte dezenfektan dağıttığını kabul eden kayyım yönetimi, Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Korkutan'ı görevden aldı.

Sahte dezenfektan dağıtımını meclis gündemine taşıyan HDP'li Semra Güzel, binlerce yurttaşın ellerini dezenfekte ettiğini düşündüğünü belirterek "El, yüz temizliğinin salgınla mücadele noktasında oldukça önemli olduğu göz önüne alındığında bu dezenfektanların kullanılmasının halk sağlığı açısından bir skandal olduğu aşikardır” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan’da karşı toplu yaşam alanlarına, kamu ve özel kuruluşlara el dezenfekte üniteleri yerleştirdi. Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, havalimanı, otogar, İŞKUR binaları, Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, PTT şubeleri başta olmak üzere kentte hizmet veren tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlara bırakılan dezenfektanların sahte olduğu belirlendi.

SUÇ DUYURUSU

Belediyenin ürünlerini dağıtımı yaptığı “Aseptomanyüzde 72” isimli dezenfektanların aynı isimle Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen “Aseptoman yüzde 72” ürünün taklidi olduğu ortaya çıktı. Sahte ürünlerinin ortaya çıkması üzerine Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgililer hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYE KABUL ETTİ

Olayın ortaya çıkmasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dağıttığı sahte dezenfektanları toplamaya başladı. Sahte dezenfektanın satın alınmasıyla ilgili olarak Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Korkutan da görevden alındı.

Yaşanan sahte dezenfektan skandalını kabul eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada şöyle: “Ülkemizde ve dünyada pandemi haline gelen covit-19 ile mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyemizce halkımızın sağlığını korumak amacıyla sürecin başlangıcından beri büyük bir mücadele verilmektedir. Sürdürülen bu büyük mücadele ve temizlik çalışmaları kapsamında büyük miktarda el ve ortam dezenfektanı ile temizlik malzemeleri kullanılmaktadır. Satın alınan ve kullanılan bu temizlik ve dezenfektan ürünlerinden bir kısım el dezenfektanının taklit ve sahte ürün olduğu yolunda Büyükşehir Belediyemize yapılan bildirim ve değerlendirme sonrasında anılan ürün toplatılmış, Büyükşehir Belediyemize bu taklit ve sahte ürünün satışını gerçekleştiren firma hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuş, konuyla ilgili gerekli idari ve hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.

MECLİS GÜNDEMİNDE

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kayyım atanan DBB’nin kentin bir çok yerine yerleştirilen dezenfektanların sahte çıkmasını Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Semra Güzel şöyle dedi: “Seçilmiş Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın yerine 19 Ağustos 2019 tarihinde atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyım yönetimi, yerel-idari yönetimler kapsamında çok az önlem alırken, yaptığı uygulamalardan biri ile de çok ciddi anlamda halk sağlığını tehlikeye atmıştır. Belediye yönetimi 2 Nisan’da Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, havalimanı, otogar, İŞKUR binaları, Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, PTT şubeleri başta olmak üzere kentte hizmet veren tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlarına dezenfektan üniteleri yerleştirmiştir. Bu ünitelere bırakılan ‘Aseptoman yüzde 72’ isimli dezenfektanların aynı isimle Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen ‘Aseptoman yüzde 72’ ürünün taklidi olduğu ortaya çıkmıştır ve ürünlerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine Dr. Schumacher Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgililer hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

‘HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN SKANDALDIR’

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin dezenfektan ürünlerinin sahte olduğunu kabul ettiğini ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı’nı görevden aldığını hatırlatan Güzel, “Fakat on gün boyunca ünitelerde kalan dezenfektanlar yüz binlerce yurttaş tarafından ellerinin dezenfekte edildiği düşüncesi ile kullanılmıştır. El, yüz temizliğinin salgınla mücadele noktasında oldukça önemli olduğu göz önüne alındığında bu dezenfektanların kullanılmasının halk sağlığı açısından bir skandal olduğu aşikardır” dedi.

‘FİRMAYA NE KADAR ÖDEME YAPILDI?’

Güzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: