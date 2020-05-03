Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı?

03 Mayıs 2020 Pazar, 10:35

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cevdet Ay, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkollü şekilde 01 FAU 31 plakalı otomobiline binerek gezintiye çıktı. Bir süre otomobiliyle ilerleyen alkollü sürücü, direksiyon kontrolünü yitirerek yol kenarında park halinde bulunan 01 ACL 293 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Ay, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

'ALLAH ALLAH, YASAK MI VARDI?'

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında 'Alkol aldınız mı?' sorusuna yanıt veren Cevdet Ay, "Bayağı alkol aldım. Aslında biraz aldım. Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu" dedi. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ay’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.