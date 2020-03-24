KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6 ay ötelendi
Bakan Albayrak: Ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan 1.9 milyon ile tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter üzerinde yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
* Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.
* Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik.
* Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan 1.9 milyon ile tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık
* Nisan, Mayıs, Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6 ay öteliyoruz; bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz.
* 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi.
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