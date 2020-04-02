Kenan Mortan ve İbrahim Atalay’dan ‘Türkiye’nin Kültür Atlası’
Kenan Mortan ile İbrahim Atalay’la hazırladıkları, “Kültürel ve iktisadi antropoloji” olarak tanıtılan Türkiye’nin Kültür Atlası, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kültürüne özel bir bakış sunuyor. Tek tek en küçük birimlerin bir arada ne denli görkemli bir topluluk oluşturduğunu göstermesi belki de kitabın en önemli yanı.
Fotoğraflar: MERT DİNÇER
‘Hedefimiz
bilgi / belgenin son noktası’
Seminerler,
kamu kurumları için saha raporlamaları, sektörel toplantılar ve “Anadolu
Sohbetleri” çerçevesinde yapılan bu geziler zamanla bir tutkuya dönüşerek
araştırma ve inceleme sınırlarını aşıyor.
Her
bir yolculuk, o yöre insanın kişisel hikâyelerine, hayat mücadelelerine ve
yaşadıkları bölgesel sorunlara dair sohbetlere, yöresel lezzetlerin ve fiziki
güzelliklerin ancak gidilip görülerek mümkün olabilecek keşfine dönüşüyor.
Fizik
coğrafya profesörü İbrahim Atalay’ın kaleme aldığı, her bir bölgenin
jeomorfolojisi, iklimi, akarsu ve gölleri, bitki örtüsü, tarımsal ve ekonomik
durumu ile nüfus yapısını içeren metinler bu keşifleri perçinleyerek
Türkiye’nin genel durumunu başka bir gözle de ortaya koyuyor.
Ortak bir çalışmanın semeresi olan ve yedi bölgenin kültürel, iktisadi ve insani yanlarıyla ayrı ayrı resmedildiği Türkiye’nin Kültür Atlası’nı bu topraklardan bu topraklara yazılmış uzun bir mektup gibi okumak da mümkün.
İNSAN / KÜLTÜR / EKONOMİ
-
İbrahim Atalay’la birlikte hazırladığınız Türkiye’nin Kültür Atlası’nı yazma
düşüncesinin bir başka ortak çalışmanız Türkiye Bölgesi Coğrafyası’ndan
doğduğunu ifade ediyorsunuz. O kitap nasıl bir çıkış noktası oldu?
Atalay
hocayla ortak yazı serüvenimiz olan “Türkiye Bölgesel Coğrafya” kitabı 25
yıllık bir geçmişe dayanır. Bu çalışmanın neredeyse hemen her 2 yılda bir baskısı
tazelenir, yeniden okuma ve ekleme yaparız, istatistikleri değiştiririz. Benim
katkım sınırlı olur, çünkü Atalay hoca tüm işi üstlenir. 2015 kışında 7.
baskısında hazırlık yapma işi ilk kez bana düştü. Bu hacimli çalışmada güzel
güzel ilerlerken, Anadolu’ya ilişkin olup elimizin atında olan ne kadar çok
olayın / olgunun kullanılmadığını fark ettim. Hoca ile paylaştım: İnsan /
Kültür / Ekonomi üçlüsü bir sacayak olmalıydı. “Öyle ise otur yap” dedi.
2016
baharında Atlas’ın yazım işi başladı. Bunu derken, Türkiye’nin Kültür Atlası
kitabının isim annesinin editörlerimizden Pınar Güven olduğunu söylemeliyim.
Beni bırakıyor olsaydınız, usul usul “Türkiye: 7 Bölge”sini yazıyor olacaktım.
O
çalışmadan bu çalışmaya aktarılan salt bir fikir kümesi oldu. Her bölgenin
fiziki coğrafya bölümünü Prof. İbrahim Atalay yazdı. Her bölgeye ait onca olgu
bir bölge gerçekliğiyle buluşup, ete kemiğe büründü.
“İSTATİSTİK
VERİ HİÇ YOK”
-
Kuşkusuz, saha raporları, seminerler, sektörel sayısız toplantılar gibi
çalışmaların önemli bir yeri olmakla birlikte istatistiksel veriler ışığında
kaleme alınmış bir çalışma değil Türkiye’nin Kültür Atlası. Hatta çalışmanız
için “kültürel ve iktisadi antropoloji” nitelemesinde bulunuyorsunuz.
Bu
nitelemenin bağlamında konu ettiğiniz bölgelere ilişkin benimsediğiniz
akademik, insani ve kültürel yaklaşım nasıl bütünlendi?
Sosyopolitik,
sosyoekonomik, folklorik, arkaik dil kökenleri, günlük yaşam, gelenek
hatlarında nelere dikkat kesildiniz ve okura nasıl bir deneyim sunmayı
hedeflediniz?
-
İstatistik veri “hiç yok” çünkü istatistik böyle bir çalışmada sadece “saklanmaya”
yarar. Sadece bildiğimiz / incelediğimiz / araştırdığımız olguları aktardık,
derdimiz buydu. Yoksa çalışma bir anı kitabı / seyahatname / ansiklopedi olurdu.
Oysa bizler bir “Türkiye Mektubu” yazmayı amaçladık.
İnsanların
ekonomik sistemle ile olan ilişkisinden çıkan sonucu yazacaktık. “Dün” adına
örneğin: “Çatalhöyük”, “Göbeklitepe”; “günümüz” adına örneğin: “Çorum”,
“Erzurum”, “Siirt”, “Artvin” olmalı; “yarın” adına örneğin: “Derinleşen
uçurumların ve rant şehvetinin başkenti İstanbul” kitapta yer almalıydı. Öyle
de oldu. Ama onca eksiği ya da bilerek atlanan özelliğiyle... Zira bu çalışma
bir “ansiklopedi” değil, “atlas” idi.
GENİŞ
BÖLGE GERÇEKLİKLERİ
Bunu
yaparken hiçbir zaman “büyük resim” arayışında olmadım. Mercek altına hep
hücreyi / en küçük birimi yatırdım. Bir Karadeniz bölgesini düşünün: Bu bölgede
onlarca halk / boy / dil / yüzyıllar içinde oluşmuş gelenek / müzik gibi
öğelere yer vermeden, daha doğrusu bu konuları didiklemeden, bu bölgenin
gerçekliğine ulaşmak mümkün müydü?
Mercek
altına alınmış hücre / biyopsi parçası yeterli bir resim ya da kanıt
vermediğinde, kalktık o bölgeye yeniden gittik. Erzincan’da erozyon olgusu, ya
da Giresun’da Çepniler, Urfa Harran’da “toprak dokusu”, ya da Iğdır’da Kazım
Karabekir Çiftliği’nin son mülkiyet yapısı gibi konular buna bir iki
örnektir...
Her
ikimizin sahada sürekli elimizin olması avantajdı, ya da telefon fihristimizde
onlarca dost ya da uzmanın adı vardı. Urfa için yazdığımız “Bir Akil Adam: Naci
İpek” bölgeden göç etmişti, onun nereye yerleştiğini ve telefonunun ne
olduğunu, ancak onun kadim dostu Av. Müslim Akalın’ı tanıyarak
öğrenebilirdiniz.
Diller
/ Kültürler / Halklar / Boylar / Kavimler konusunda gördük ki “doğru bildiğimiz
yanlışlar” çok fazla… Farklı bir yöntem kullandık, birebir anlatım yerine,
kıyaslamalı bakışı ya da onları bir yerleşim içinde görmeyi yeğledik.
Polonya
asıllılarımız Polonezköy’de yerleşik onları komşu Cumhuriyet köyüyle birlikte
yansıttık. Bu toprakların çalışkan insanı “Pomaklar”ı, Çingene’lerimizi İzmir
ve Edirne’de, Yahudilerimizi Antakya’da, Ermenilerimizi Vakıflı köyünde,
Hiristiyanlarımızı Tokaçlı köyünde ve Bahai’leri Edirne’de okurumuzla buluşturduk.
‘HEDEFİMİZ
BİLGİ / BELGENİN SON NOKTASINA GİTMEK’
Hedefimiz
hep “bilginin / belgenin son noktasına” dek gitmek oldu, kendimize mazeret
göstermeyecektik.
Iskalanmış
yine de onlarca olgu vardır, bu böylesi kitapların doğasındandır.
Örneğin,
kitap metninin yazımından hemen sonra ülkenin nükleer enerji üretecek 3. aday
bölgesi içindeki Trakya - İğneada yer seçimi nedeniyle iptal noktasına geldi.
Sinop - İnceburun nükleer santralı, yapımcı olan Japonların ek maliyet
istemiyle olanaksızlaştı. Rusya’nın inşa ettiği Akkuyu nükleer santralı “özel
fiyattan enerji alım garantisiyle” dünyanın en pahalı enerjisi konumuna geldi.
Bunlar kitabın ancak 3. baskısında yer alabilecek yeni dinamikler.
Bu tür çalışmalar bir batında yazılmaz, “tefrika yazı” örneği sürekli eklenir / çıkarılır. Bu nedenle her sabah günlük rutin işlerimden biridir bu ülke taramasını yapmak… Ben buna “günlük ülke gezintim” diyorum. Yansıttığımız bilgilerin ışığında okuru “Soru Soran Bir Türkiye Turuna” çıkarmak istiyoruz. Yedi coğrafi bölgeye ait olan toplam sayısı 555 olan her bir bilgi / olgu modülünün altına “Ne?”, “Nerede?”, “Nasıl?” gibi kısa notlar düştüm. Okurun bu yolculukta doğru soruları ve olguları sormasını amaçlıyoruz.
İKTİSADİ
ARKEOLOJİ
-
Osman S. Arolat’la yaptığınız “iktisadi arkeoloji” çalışmalarınızın bu kitaba
yansısı neler olmuştur?
Dünya
gazetesinin başyazarı olan Osman S. Arolat, 1998 yılı olmalı, bana “Yapı Kredi
Kültür il monografileri çıkaracak, önerdiler, gel bunların ekonomi bölümünü biz
yazalım” dedi. Yola çıktık. “İktisadi arkeoloji” dememiz, olguları yüzeyde /
derinde, her yerde arama kararımızdandı.
O
yılın ili “Konya” seçilmişti. Bu ilde adına “holding” dedikleri, vatandaştan el
yazımıyla kaynak toplamış olan 60 kadar yeni şirket yapısıyla farklı bir ses
duyuruyordu. Bu dinamiği ikimizin ortak bir brikolaj deyimimiz olan “iktisadi
arkeoloji” yaparak, sahada birebir ne / nasıl sorularını sormayı
gerektiriyordu.
Konya’da
bu iktisadi oluşumun yeni bir model olabileceği konusunda öngörüde bulunduk.
Bulunmaz olsaymışız… Çok değil, 10-12 yıl içinde elek üstünde sadece 3’ü kaldı.
Bir “vücut” olarak betimleyebileceğimiz iktisadi yapının kılcal damarları içine
girmeyen / gömülmeyen hiçbir olgunun, özgün örnek olsa bile kalıcı
olamayacağını bir kez daha öğrendik. Daha önemlisi, olgularla yetinip, gelecek
adına kehanette bulunmamayı / öngörü çıkarmamayı gerektiğini öğrendik.
2015’te
“Aydın” iliyle ikimiz içinde yer aldığımız 15 il monografisinde “ders”, “sonuç”
çıkarmak yerine, yeni ve farklı olanı patates örneği olguların dip çapasını
yaparak yansıtmayı yeğledik. Bunda her bir il için sahada bana 7-10 gün dolaşma
olanağı yaratılması anlamlı oldu. Bu 15 ilin her birinin bizim il bölümlerinin
yazımında bir ön bakış olanağı sağladığı kesin. Kars / Amasya / Kastamonu gibi
özgün çalışma yapmanın güç olduğu yerlerin gözlemlerinden bu çalışmada geniş
oranda yararlandık.
ENGEL
TANIMAYANLAR...
-
İl, il, bölge bölge sunduğunuz bu memleket manzaralarında toprağımızın ve
insanımızın potansiyeli konusundaki vargılarınız nelerdir?
Örnekleyeyim:
Bir Karadeniz bölgesinde Bolu’da “Domino” olayını yaratan Umut Oran’ı,
“Fabrikalar Yapan Fabrikalar Kenti” olarak nitelediğim Çorum’u saymakla
başlayayım. Doğu Anadolu’da ilin “makus talihini” değiştiren Aşkale Çimento
olayı, Hakkâri’de, Zap Suyu üstünde 1969’ta bir köprü inşa eden gençler,
girişimcilik kökeni 16. yüzyıla dek uzanan Gaziantep sanayisi, bir “sanayi
dehası” olarak nitelediğim Mennan Aksoy, sadece birkaç örnek. Vargı: Doğu ya da
Güneydoğu bölgesi, nerede olursa olsun bu insanlar yazgılarını delmişlerdi,
bunu yapmak zorundaydılar. Antep’te olduğu gibi geçmiş tarihi birikim onlara
bazen bu değişimde kolaylaştırıcı oluyordu. Her koşulda engel tanımadıkları ve
“kötü komşu kişiyi mal sahibi kılar” ata deyişini düstur olarak belledikleri
kesindi.
Vargılarımız
birden fazla: Potansiyeli kullanan örnekler salt erkek girişimcilerce
yaşatılmamıştı. Amasya’da kadın çiftçi Ayten Çöl, Mardin’de ÇATOM
kooperatifleri, Urfa’da Asuman Yazıcı gibi örnek - olaylar, kadın
girişimciliğinin erkeklerin çapında değilse de, namlı örnekler ortaya
çıkardığının kanıtıydı.
İkinci
vargım, bu olay yakın geçmişte teşvikler ve devletin cömert hibeleri ile
başlamamıştı. Batum’dan 1924’te birkaç fidanı getirerek Karadeniz’de çay ekimi
için yola çıkan Zihni Derin, Orta Anadolu’da kıraç toprak için 1940’larda bir
tohum geliştiren “Buğdayın Mimarı” Numan Kıraç, Ege’nin Uşak ilinde 1926’da
ayni katılımla bir şeker fabrikası kuran Nuri Şeker, insanımızın her dönemdeki
koşulsuz potansiyel kullanımının örnekleri.
ÇERÇİLİKTEN
SANAYİYE
Bir
diğer vargı, bu girişimcilik dürtüsünün Anadolu’da uç vermiş İç Anadolu’nun
Kayseri’de çerçilikten bir sanayi kentine dönüşme örneğiyle Kayseri’nin Hacılar
olayı, bir girişimcilik beldesi olan Eskişehir örneği ve bunu bu kentte bir
“Ulusal Sanayi” bildirgesi haline getiren bir öncü olan Mümtaz Zeytinoğlu,
girişimciliğin İç Anadolu’da da uç verdiğini söyler.
Eskişehir’in
bende bir de hoş anısı var: Bu çalışmayı 1979’da yaptım ve ekonomi muhabiri
olduğum Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlandı ve o yıl TGC’nin “İnceleme” ödülünü
aldı.
Potansiyelin
ötesinde bir de bu toprakların çıkardığı “değişim liderleri” var: Kayseri’de 50
yıl Kültepe toprağını kazan Prof. Özgüç çiftini anmadan, o kentin efsane gibi
anlatılan belediye başkanı Osman Kavuncu’yu yazmadan, bir ÇATOM kadını olarak
Urfa’da Adalet Budak’ı anlatmadan olmazdı.
Bu
türden tekil örneklerle de yetinmedim, Antep, Muğla, Edirne, Bursa gibi kimi
illerde bu liderleri “İz Bırakanlar” başlığı altında yazdım. Kimi yer çok
uğraştırdı; bir Mardin’de, taşın mimarı olan Yusuf Usta’nın kendisini anlatması
4-5 yılımı aldı.
Genelleme
yapmayı sevmem ama bu topraklardan yetişen insanların olağanüstü bir girişim ve
yaratma becerisi var. Üstelik varsayılanın aksine, bunları ortak platformlarda
da gerçekleştiriyor, sonradan bunu ortak olarak yönetmesini bilmemesi başka bir
olay.
ENGELLEMELER
VE DİRENİŞ!
-
Tüm bu ‘iktisadi arkeoloji’ kazısında; ekonomi, çevre, insan ilişkisinin
bütünlük gösterdiği kaynakların yanı sıra bu üçlü ilişkinin sakatlandığı
sektörlerin ve/veya körlüklerin izine de nasıl ulaştınız? Bu bağlamda siyasal
iktidara ve halka sunduğunuz, dikkat çektiğiniz çözüm önerileri de nelerdir?
100
yaşına basmaya artık gün sayan Cumhuriyet’imizin yaşamı değiştiren en büyük
hızır güç olan “insan yetiştirme” olgusunu sağlayamadığını görüyorum. “Parasız
yatılı” sistemi Anadolu çocuğu için bir dikey yükselme olanağı sağladı ama bu
bir toplumsal değişim / dönüşüm için yeterli değildi.
Sonra
40’lardaki Köy Enstitüsü’nün Cumhuriyet ’in kırsal kesimdeki insanı
değiştirmede uygulamaya aldığı en büyük projeydi. Kurulu düzenin yerlisi
yabancısı sonuçlarından çok ürktü, projeyi boğdu. Kırsal kesim o gün / bugün,
her türden arkaik dönem kalıntısı fikir ve zikirlerle beslemeye devam etti.
Bu
bir değişimi, iktisadi düşüncede anıldığı biçimiyle “büyük sıçrama”nın ülke
genelinde yaşanmasını engelledi. Dahası örgün eğitim sıradanlaştı. Böylesi bir
ortamda, sistemin sıra dışı örnekler üretmesini bekleyemesiniz.
Su
- toprak yönetiminde çok yetersiz kalındığını görüyoruz. “Su yoksulu” ülkemizde
su rejimi çok geç değişmeye başladı, yağmur suyunu biriktirme havzaları
oluşmadı, su birlikleri demokratikleşmedi. Bunlar yetmezmiş gibi son zamanlarda
hızlanan “göl kurutma” eylemleri başladı. Toprak konusundaki ihmal ve
sakatlanma daha üst boyutlara ulaşıyor.
1989’ta
“duyduk duymadık demeyin” sözleriyle duyurusuna çıktığımız GAP Master Planı, insanımıza
1,6 milyon hektar alanın sulamaya açılacağı muştuluyordu. 30 yıl içinde
öngörülenin üçte birinden az bir alan sulamaya açıldı. 32 milyar dolarlık
harcamayla bir entegre bölge kalkınma projesinden çok, bir enerji üretme
projesi amaçlandığı ortaya çıktı. Anadolu toprağının değişime en fazla yatkın
olduğu noktasında zincir kırılamadı.
ARTVİN’İN
DİRENEN DOĞASI
Ya
çevre duyarsızlığı? Ülkenin en batısında Trakya’da akıp giden Ergene nehrinin
kirliliği, suların insan eliyle nasıl yok edildiğinin kanıtı. Uşak’tan
Artvin’e, Gümüşhane’den Erzincan’a ya da Kaz Dağı eteklerinde, kısacası Anadolu
toprağının birçok karesinde öldürücü yöntemle 1 ton toprakta 4-5 gr altın
bulmak için kazıyor / kazıyor, ekosistem bununla yok ediliyor. Bu da sizin
deyiminizle “körlüğümüz” olsa gerek…
Çalışmada
ilgili bölüme “Artvin’in Direnen Doğası” adını verdik. Çünkü kadınların
öncülüğünde kurulan Yeşil Artvin Derneği, “körleşmeyi” reddediyor, bu işi
önlemek için “24 saat nöbete yatıyor”.
Bu
arada kitabın metin bölümü 716 sayfa. Burada bir dizi eksik ve hata çıkacak,
çıkmaya başladı da... Kaz Dağı’nda 800 endemik bitki diyoruz, oysa “takson”
olacak. Ya da Karadeniz’in kaybolan dillerini anarken “7 dil” sıralıyoruz,
Gürcü dilini unutmuşuz, Gürcü asıllılarımızdan özür diliyorum... Böylesi çokça
hata ve değişim gereğini 3. baskıya hazırlayalım, bu kendi başına bir iş.
-
Kitap iki yazarlı olmakla birlikte geniş katılımlı kolektif bir emeğin ürünü
değil mi?
Bu
kitaba el veren bir büyük / koca aileye bir gönülden teşekkür ediyorum. İki editörümüz
Pınar Güven ve Derya Önder bu çalışmada özveriyle büyük mesai harcadılar. Derya
hanım, doktora tez yazımını erteledi, bunu unutmak mümkün mü? Görsel
yönetmenimiz Birol Güven hasta yatağından kalktı, kitabın bu güzelim kapağını
yaptı. Düzeltmenimiz Tuba Akekmekçi, 45 sayfalık dizini hazırlamak adına bir
ayı aşkın süre mesai harcadı. İş Bankası Kültür Yayınları genel yönetmeni Ahmet
Salcan, 764 sayfalık bir çalışmanın riskinden kaçınmadı, basımında tereddüt
etmedi. Onlara bu bağlamda “sağolun” diyorum. Ama bu ne denli yeterli olur?
Şairin
seslenişiyle “uzun yola çıkmaya hüküm giymiş” olarak, bakalım bu “uzun
yollar” bizi bundan sonra hangi sıradaki çalışmaya “konmaya” götürecek, kimbilir?
Türkiye’nin
Kültür Atlası / Kenan Mortan, İbrahim Atalay / Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları / 784 s.
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