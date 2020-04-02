Kenan Mortan ve İbrahim Atalay’dan ‘Türkiye’nin Kültür Atlası’

02 Nisan 2020 Perşembe, 09:25

Fotoğraflar: MERT DİNÇER



‘Hedefimiz bilgi / belgenin son noktası’

Türkiye’nin Kültür Atlası’nın arka planını iktisat profesörü Kenan Mortan’ın, 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin dört bir köşesine il il, kasaba kasaba, köy köy yaptığı geziler oluşturuyor.

Seminerler, kamu kurumları için saha raporlamaları, sektörel toplantılar ve “Anadolu Sohbetleri” çerçevesinde yapılan bu geziler zamanla bir tutkuya dönüşerek araştırma ve inceleme sınırlarını aşıyor.

Her bir yolculuk, o yöre insanın kişisel hikâyelerine, hayat mücadelelerine ve yaşadıkları bölgesel sorunlara dair sohbetlere, yöresel lezzetlerin ve fiziki güzelliklerin ancak gidilip görülerek mümkün olabilecek keşfine dönüşüyor.

Fizik coğrafya profesörü İbrahim Atalay’ın kaleme aldığı, her bir bölgenin jeomorfolojisi, iklimi, akarsu ve gölleri, bitki örtüsü, tarımsal ve ekonomik durumu ile nüfus yapısını içeren metinler bu keşifleri perçinleyerek Türkiye’nin genel durumunu başka bir gözle de ortaya koyuyor.

Ortak bir çalışmanın semeresi olan ve yedi bölgenin kültürel, iktisadi ve insani yanlarıyla ayrı ayrı resmedildiği Türkiye’nin Kültür Atlası’nı bu topraklardan bu topraklara yazılmış uzun bir mektup gibi okumak da mümkün.

İNSAN / KÜLTÜR / EKONOMİ

- İbrahim Atalay’la birlikte hazırladığınız Türkiye’nin Kültür Atlası’nı yazma düşüncesinin bir başka ortak çalışmanız Türkiye Bölgesi Coğrafyası’ndan doğduğunu ifade ediyorsunuz. O kitap nasıl bir çıkış noktası oldu?



Atalay hocayla ortak yazı serüvenimiz olan “Türkiye Bölgesel Coğrafya” kitabı 25 yıllık bir geçmişe dayanır. Bu çalışmanın neredeyse hemen her 2 yılda bir baskısı tazelenir, yeniden okuma ve ekleme yaparız, istatistikleri değiştiririz. Benim katkım sınırlı olur, çünkü Atalay hoca tüm işi üstlenir. 2015 kışında 7. baskısında hazırlık yapma işi ilk kez bana düştü. Bu hacimli çalışmada güzel güzel ilerlerken, Anadolu’ya ilişkin olup elimizin atında olan ne kadar çok olayın / olgunun kullanılmadığını fark ettim. Hoca ile paylaştım: İnsan / Kültür / Ekonomi üçlüsü bir sacayak olmalıydı. “Öyle ise otur yap” dedi.

2016 baharında Atlas’ın yazım işi başladı. Bunu derken, Türkiye’nin Kültür Atlası kitabının isim annesinin editörlerimizden Pınar Güven olduğunu söylemeliyim. Beni bırakıyor olsaydınız, usul usul “Türkiye: 7 Bölge”sini yazıyor olacaktım.

O çalışmadan bu çalışmaya aktarılan salt bir fikir kümesi oldu. Her bölgenin fiziki coğrafya bölümünü Prof. İbrahim Atalay yazdı. Her bölgeye ait onca olgu bir bölge gerçekliğiyle buluşup, ete kemiğe büründü.

“İSTATİSTİK VERİ HİÇ YOK”

- Kuşkusuz, saha raporları, seminerler, sektörel sayısız toplantılar gibi çalışmaların önemli bir yeri olmakla birlikte istatistiksel veriler ışığında kaleme alınmış bir çalışma değil Türkiye’nin Kültür Atlası. Hatta çalışmanız için “kültürel ve iktisadi antropoloji” nitelemesinde bulunuyorsunuz.

Bu nitelemenin bağlamında konu ettiğiniz bölgelere ilişkin benimsediğiniz akademik, insani ve kültürel yaklaşım nasıl bütünlendi?

Sosyopolitik, sosyoekonomik, folklorik, arkaik dil kökenleri, günlük yaşam, gelenek hatlarında nelere dikkat kesildiniz ve okura nasıl bir deneyim sunmayı hedeflediniz?

- İstatistik veri “hiç yok” çünkü istatistik böyle bir çalışmada sadece “saklanmaya” yarar. Sadece bildiğimiz / incelediğimiz / araştırdığımız olguları aktardık, derdimiz buydu. Yoksa çalışma bir anı kitabı / seyahatname / ansiklopedi olurdu. Oysa bizler bir “Türkiye Mektubu” yazmayı amaçladık.

İnsanların ekonomik sistemle ile olan ilişkisinden çıkan sonucu yazacaktık. “Dün” adına örneğin: “Çatalhöyük”, “Göbeklitepe”; “günümüz” adına örneğin: “Çorum”, “Erzurum”, “Siirt”, “Artvin” olmalı; “yarın” adına örneğin: “Derinleşen uçurumların ve rant şehvetinin başkenti İstanbul” kitapta yer almalıydı. Öyle de oldu. Ama onca eksiği ya da bilerek atlanan özelliğiyle... Zira bu çalışma bir “ansiklopedi” değil, “atlas” idi.

GENİŞ BÖLGE GERÇEKLİKLERİ

Bunu yaparken hiçbir zaman “büyük resim” arayışında olmadım. Mercek altına hep hücreyi / en küçük birimi yatırdım. Bir Karadeniz bölgesini düşünün: Bu bölgede onlarca halk / boy / dil / yüzyıllar içinde oluşmuş gelenek / müzik gibi öğelere yer vermeden, daha doğrusu bu konuları didiklemeden, bu bölgenin gerçekliğine ulaşmak mümkün müydü?

Mercek altına alınmış hücre / biyopsi parçası yeterli bir resim ya da kanıt vermediğinde, kalktık o bölgeye yeniden gittik. Erzincan’da erozyon olgusu, ya da Giresun’da Çepniler, Urfa Harran’da “toprak dokusu”, ya da Iğdır’da Kazım Karabekir Çiftliği’nin son mülkiyet yapısı gibi konular buna bir iki örnektir...

Her ikimizin sahada sürekli elimizin olması avantajdı, ya da telefon fihristimizde onlarca dost ya da uzmanın adı vardı. Urfa için yazdığımız “Bir Akil Adam: Naci İpek” bölgeden göç etmişti, onun nereye yerleştiğini ve telefonunun ne olduğunu, ancak onun kadim dostu Av. Müslim Akalın’ı tanıyarak öğrenebilirdiniz.

Diller / Kültürler / Halklar / Boylar / Kavimler konusunda gördük ki “doğru bildiğimiz yanlışlar” çok fazla… Farklı bir yöntem kullandık, birebir anlatım yerine, kıyaslamalı bakışı ya da onları bir yerleşim içinde görmeyi yeğledik.

Polonya asıllılarımız Polonezköy’de yerleşik onları komşu Cumhuriyet köyüyle birlikte yansıttık. Bu toprakların çalışkan insanı “Pomaklar”ı, Çingene’lerimizi İzmir ve Edirne’de, Yahudilerimizi Antakya’da, Ermenilerimizi Vakıflı köyünde, Hiristiyanlarımızı Tokaçlı köyünde ve Bahai’leri Edirne’de okurumuzla buluşturduk.

‘HEDEFİMİZ BİLGİ / BELGENİN SON NOKTASINA GİTMEK’

Hedefimiz hep “bilginin / belgenin son noktasına” dek gitmek oldu, kendimize mazeret göstermeyecektik.

Iskalanmış yine de onlarca olgu vardır, bu böylesi kitapların doğasındandır.

Örneğin, kitap metninin yazımından hemen sonra ülkenin nükleer enerji üretecek 3. aday bölgesi içindeki Trakya - İğneada yer seçimi nedeniyle iptal noktasına geldi. Sinop - İnceburun nükleer santralı, yapımcı olan Japonların ek maliyet istemiyle olanaksızlaştı. Rusya’nın inşa ettiği Akkuyu nükleer santralı “özel fiyattan enerji alım garantisiyle” dünyanın en pahalı enerjisi konumuna geldi. Bunlar kitabın ancak 3. baskısında yer alabilecek yeni dinamikler.

Bu tür çalışmalar bir batında yazılmaz, “tefrika yazı” örneği sürekli eklenir / çıkarılır. Bu nedenle her sabah günlük rutin işlerimden biridir bu ülke taramasını yapmak… Ben buna “günlük ülke gezintim” diyorum. Yansıttığımız bilgilerin ışığında okuru “Soru Soran Bir Türkiye Turuna” çıkarmak istiyoruz. Yedi coğrafi bölgeye ait olan toplam sayısı 555 olan her bir bilgi / olgu modülünün altına “Ne?”, “Nerede?”, “Nasıl?” gibi kısa notlar düştüm. Okurun bu yolculukta doğru soruları ve olguları sormasını amaçlıyoruz.

İKTİSADİ ARKEOLOJİ

- Osman S. Arolat’la yaptığınız “iktisadi arkeoloji” çalışmalarınızın bu kitaba yansısı neler olmuştur?

Dünya gazetesinin başyazarı olan Osman S. Arolat, 1998 yılı olmalı, bana “Yapı Kredi Kültür il monografileri çıkaracak, önerdiler, gel bunların ekonomi bölümünü biz yazalım” dedi. Yola çıktık. “İktisadi arkeoloji” dememiz, olguları yüzeyde / derinde, her yerde arama kararımızdandı.

O yılın ili “Konya” seçilmişti. Bu ilde adına “holding” dedikleri, vatandaştan el yazımıyla kaynak toplamış olan 60 kadar yeni şirket yapısıyla farklı bir ses duyuruyordu. Bu dinamiği ikimizin ortak bir brikolaj deyimimiz olan “iktisadi arkeoloji” yaparak, sahada birebir ne / nasıl sorularını sormayı gerektiriyordu.

Konya’da bu iktisadi oluşumun yeni bir model olabileceği konusunda öngörüde bulunduk. Bulunmaz olsaymışız… Çok değil, 10-12 yıl içinde elek üstünde sadece 3’ü kaldı. Bir “vücut” olarak betimleyebileceğimiz iktisadi yapının kılcal damarları içine girmeyen / gömülmeyen hiçbir olgunun, özgün örnek olsa bile kalıcı olamayacağını bir kez daha öğrendik. Daha önemlisi, olgularla yetinip, gelecek adına kehanette bulunmamayı / öngörü çıkarmamayı gerektiğini öğrendik.

2015’te “Aydın” iliyle ikimiz içinde yer aldığımız 15 il monografisinde “ders”, “sonuç” çıkarmak yerine, yeni ve farklı olanı patates örneği olguların dip çapasını yaparak yansıtmayı yeğledik. Bunda her bir il için sahada bana 7-10 gün dolaşma olanağı yaratılması anlamlı oldu. Bu 15 ilin her birinin bizim il bölümlerinin yazımında bir ön bakış olanağı sağladığı kesin. Kars / Amasya / Kastamonu gibi özgün çalışma yapmanın güç olduğu yerlerin gözlemlerinden bu çalışmada geniş oranda yararlandık.

ENGEL TANIMAYANLAR...

- İl, il, bölge bölge sunduğunuz bu memleket manzaralarında toprağımızın ve insanımızın potansiyeli konusundaki vargılarınız nelerdir?

Örnekleyeyim: Bir Karadeniz bölgesinde Bolu’da “Domino” olayını yaratan Umut Oran’ı, “Fabrikalar Yapan Fabrikalar Kenti” olarak nitelediğim Çorum’u saymakla başlayayım. Doğu Anadolu’da ilin “makus talihini” değiştiren Aşkale Çimento olayı, Hakkâri’de, Zap Suyu üstünde 1969’ta bir köprü inşa eden gençler, girişimcilik kökeni 16. yüzyıla dek uzanan Gaziantep sanayisi, bir “sanayi dehası” olarak nitelediğim Mennan Aksoy, sadece birkaç örnek. Vargı: Doğu ya da Güneydoğu bölgesi, nerede olursa olsun bu insanlar yazgılarını delmişlerdi, bunu yapmak zorundaydılar. Antep’te olduğu gibi geçmiş tarihi birikim onlara bazen bu değişimde kolaylaştırıcı oluyordu. Her koşulda engel tanımadıkları ve “kötü komşu kişiyi mal sahibi kılar” ata deyişini düstur olarak belledikleri kesindi.

Vargılarımız birden fazla: Potansiyeli kullanan örnekler salt erkek girişimcilerce yaşatılmamıştı. Amasya’da kadın çiftçi Ayten Çöl, Mardin’de ÇATOM kooperatifleri, Urfa’da Asuman Yazıcı gibi örnek - olaylar, kadın girişimciliğinin erkeklerin çapında değilse de, namlı örnekler ortaya çıkardığının kanıtıydı.

İkinci vargım, bu olay yakın geçmişte teşvikler ve devletin cömert hibeleri ile başlamamıştı. Batum’dan 1924’te birkaç fidanı getirerek Karadeniz’de çay ekimi için yola çıkan Zihni Derin, Orta Anadolu’da kıraç toprak için 1940’larda bir tohum geliştiren “Buğdayın Mimarı” Numan Kıraç, Ege’nin Uşak ilinde 1926’da ayni katılımla bir şeker fabrikası kuran Nuri Şeker, insanımızın her dönemdeki koşulsuz potansiyel kullanımının örnekleri.

ÇERÇİLİKTEN SANAYİYE

Bir diğer vargı, bu girişimcilik dürtüsünün Anadolu’da uç vermiş İç Anadolu’nun Kayseri’de çerçilikten bir sanayi kentine dönüşme örneğiyle Kayseri’nin Hacılar olayı, bir girişimcilik beldesi olan Eskişehir örneği ve bunu bu kentte bir “Ulusal Sanayi” bildirgesi haline getiren bir öncü olan Mümtaz Zeytinoğlu, girişimciliğin İç Anadolu’da da uç verdiğini söyler.

Eskişehir’in bende bir de hoş anısı var: Bu çalışmayı 1979’da yaptım ve ekonomi muhabiri olduğum Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlandı ve o yıl TGC’nin “İnceleme” ödülünü aldı.

Potansiyelin ötesinde bir de bu toprakların çıkardığı “değişim liderleri” var: Kayseri’de 50 yıl Kültepe toprağını kazan Prof. Özgüç çiftini anmadan, o kentin efsane gibi anlatılan belediye başkanı Osman Kavuncu’yu yazmadan, bir ÇATOM kadını olarak Urfa’da Adalet Budak’ı anlatmadan olmazdı.

Bu türden tekil örneklerle de yetinmedim, Antep, Muğla, Edirne, Bursa gibi kimi illerde bu liderleri “İz Bırakanlar” başlığı altında yazdım. Kimi yer çok uğraştırdı; bir Mardin’de, taşın mimarı olan Yusuf Usta’nın kendisini anlatması 4-5 yılımı aldı.

Genelleme yapmayı sevmem ama bu topraklardan yetişen insanların olağanüstü bir girişim ve yaratma becerisi var. Üstelik varsayılanın aksine, bunları ortak platformlarda da gerçekleştiriyor, sonradan bunu ortak olarak yönetmesini bilmemesi başka bir olay.

ENGELLEMELER VE DİRENİŞ!

- Tüm bu ‘iktisadi arkeoloji’ kazısında; ekonomi, çevre, insan ilişkisinin bütünlük gösterdiği kaynakların yanı sıra bu üçlü ilişkinin sakatlandığı sektörlerin ve/veya körlüklerin izine de nasıl ulaştınız? Bu bağlamda siyasal iktidara ve halka sunduğunuz, dikkat çektiğiniz çözüm önerileri de nelerdir?

100 yaşına basmaya artık gün sayan Cumhuriyet’imizin yaşamı değiştiren en büyük hızır güç olan “insan yetiştirme” olgusunu sağlayamadığını görüyorum. “Parasız yatılı” sistemi Anadolu çocuğu için bir dikey yükselme olanağı sağladı ama bu bir toplumsal değişim / dönüşüm için yeterli değildi.

Sonra 40’lardaki Köy Enstitüsü’nün Cumhuriyet ’in kırsal kesimdeki insanı değiştirmede uygulamaya aldığı en büyük projeydi. Kurulu düzenin yerlisi yabancısı sonuçlarından çok ürktü, projeyi boğdu. Kırsal kesim o gün / bugün, her türden arkaik dönem kalıntısı fikir ve zikirlerle beslemeye devam etti.

Bu bir değişimi, iktisadi düşüncede anıldığı biçimiyle “büyük sıçrama”nın ülke genelinde yaşanmasını engelledi. Dahası örgün eğitim sıradanlaştı. Böylesi bir ortamda, sistemin sıra dışı örnekler üretmesini bekleyemesiniz.

Su - toprak yönetiminde çok yetersiz kalındığını görüyoruz. “Su yoksulu” ülkemizde su rejimi çok geç değişmeye başladı, yağmur suyunu biriktirme havzaları oluşmadı, su birlikleri demokratikleşmedi. Bunlar yetmezmiş gibi son zamanlarda hızlanan “göl kurutma” eylemleri başladı. Toprak konusundaki ihmal ve sakatlanma daha üst boyutlara ulaşıyor.

1989’ta “duyduk duymadık demeyin” sözleriyle duyurusuna çıktığımız GAP Master Planı, insanımıza 1,6 milyon hektar alanın sulamaya açılacağı muştuluyordu. 30 yıl içinde öngörülenin üçte birinden az bir alan sulamaya açıldı. 32 milyar dolarlık harcamayla bir entegre bölge kalkınma projesinden çok, bir enerji üretme projesi amaçlandığı ortaya çıktı. Anadolu toprağının değişime en fazla yatkın olduğu noktasında zincir kırılamadı.

ARTVİN’İN DİRENEN DOĞASI

Ya çevre duyarsızlığı? Ülkenin en batısında Trakya’da akıp giden Ergene nehrinin kirliliği, suların insan eliyle nasıl yok edildiğinin kanıtı. Uşak’tan Artvin’e, Gümüşhane’den Erzincan’a ya da Kaz Dağı eteklerinde, kısacası Anadolu toprağının birçok karesinde öldürücü yöntemle 1 ton toprakta 4-5 gr altın bulmak için kazıyor / kazıyor, ekosistem bununla yok ediliyor. Bu da sizin deyiminizle “körlüğümüz” olsa gerek…

Çalışmada ilgili bölüme “Artvin’in Direnen Doğası” adını verdik. Çünkü kadınların öncülüğünde kurulan Yeşil Artvin Derneği, “körleşmeyi” reddediyor, bu işi önlemek için “24 saat nöbete yatıyor”.

Bu arada kitabın metin bölümü 716 sayfa. Burada bir dizi eksik ve hata çıkacak, çıkmaya başladı da... Kaz Dağı’nda 800 endemik bitki diyoruz, oysa “takson” olacak. Ya da Karadeniz’in kaybolan dillerini anarken “7 dil” sıralıyoruz, Gürcü dilini unutmuşuz, Gürcü asıllılarımızdan özür diliyorum... Böylesi çokça hata ve değişim gereğini 3. baskıya hazırlayalım, bu kendi başına bir iş.

- Kitap iki yazarlı olmakla birlikte geniş katılımlı kolektif bir emeğin ürünü değil mi?

Bu kitaba el veren bir büyük / koca aileye bir gönülden teşekkür ediyorum. İki editörümüz Pınar Güven ve Derya Önder bu çalışmada özveriyle büyük mesai harcadılar. Derya hanım, doktora tez yazımını erteledi, bunu unutmak mümkün mü? Görsel yönetmenimiz Birol Güven hasta yatağından kalktı, kitabın bu güzelim kapağını yaptı. Düzeltmenimiz Tuba Akekmekçi, 45 sayfalık dizini hazırlamak adına bir ayı aşkın süre mesai harcadı. İş Bankası Kültür Yayınları genel yönetmeni Ahmet Salcan, 764 sayfalık bir çalışmanın riskinden kaçınmadı, basımında tereddüt etmedi. Onlara bu bağlamda “sağolun” diyorum. Ama bu ne denli yeterli olur?

Şairin seslenişiyle “uzun yola çıkmaya hüküm giymiş” olarak, bakalım bu “uzun yollar” bizi bundan sonra hangi sıradaki çalışmaya “konmaya” götürecek, kimbilir?

Türkiye’nin Kültür Atlası / Kenan Mortan, İbrahim Atalay / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 784 s.



