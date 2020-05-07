Kendall Jenner’a 9 saniyelik Instagram videosu için 150 bin dolarlık tazminat davası

07 Mayıs 2020 Perşembe, 12:36

Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, Instagram hesabında yayınladığı 9 saniyelik videosu yüzünden 150 bin dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya. Söz konusu video, Jenner’ın Eylül 2019’da New York’ta yaptığı bir ziyaret esnasında, bir mekanın kapısından çıkma anında çekildi.

Modelliğin yanı sıra ailesinin diğer üyeleri gibi reality show yıldızı olarak ünlenen 24 yaşındaki Jenner, New York’lu fotoğrafçı Angela Ma tarafından telif hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle dava edildi.

Ma, Jenner’ı New York’ta bir ziyaret esnasında videoya aldığını, görüntüyü ABD Telif Hakkı Bürosu’na kaydettiğini belirtti.

VİDEO 23 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ



Fotoğrafçı, Jenner’ı kendisine ait görüntüyü 13 Eylül 2019’da izinsiz olarak kullanmakla suçladı. Davacı, Jenner’ın videoyu 128 milyon Instagram takipçisiyle paylaştığını, videonun 23 milyon kez görüntülendiğini belirterek, zararına karşılık 150 bin dolar tazminat talep etti.

Jenner, telif hakkı ihlali nedeniyle suçlanan ilk ünlü değil. Geçen ay, ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’e 150 bin dolarlık tazminat davası açılırken, oyuncu Rebel Wilson da benzer suçlamayla yine aynı miktarda tazminat davasıyla karşılaştı.