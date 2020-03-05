“Kent Söyleşileri”nde ekolojik kentler konuşulacak
Moderatörlüğünü Gülşah Elikbank’ın yapacağı, “Kent Söyleşileri”, mart ayı programında “Şehir: Ruhsal veSanatsal Bir Ekosistem Yaratmak” temasıyla yapılacak.
Gün geçtikçe dünya gündeminde daha fazla yer bulan kentsel ekoloji konusu, İzmir’de masaya yatırılacak. Moderatörlüğünü Gülşah Elikbank’ın yapacağı, her ay düzenlenen “Kent Söyleşileri”, mart ayı programında “Şehir: Ruhsal veSanatsal Bir Ekosistem Yaratmak” temasıyla gerçekleştirilecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, psikiyatr Prof. Dr. Mehmet Sungur ve ressam Prof. Dr. Devrim Erbil’in konuk olacağı söyleşide, kentleri güzelleştirirken konforlu, kullanışlı ve ekolojik olarak nasıl daha zararsız hale getirileceği tartışılacak. Etkinlik,12 Mart Perşembe günü Mövenpic Otel’de saat 19.30’da başlayacak.
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