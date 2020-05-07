07 Mayıs 2020 Perşembe, 16:05

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV yayınına katıldı ve Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır, Yıldıray Oğur’un sorularını yanıtladı.

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, AKP'li Serik Belediyesi'nde yaşanan 500 bin TL'lik rüşvet kavgası hakkında da konuştu.

AKP'li Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, bir önceki başkan Ramazan Çalık'ın bir iş yerinden 500 bin lira aldığını ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la duruma sessiz kaldığı için tartışıp toplantı terk ettiğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, “500 bin lira rüşveti kim aldı? AK Partili bir belediye başkanı 500 binlik rüşvetin hesabını soruyor” dedi.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklama şunları söyledi:

“Biz Covid-19 olayı ortaya çıkar çıkmaz kurul oluşturduk. Rapor hazırladık ve bütün tarafları gönderdik. Orada yapacağımız şeyleri anlattık. Ekonomide ne yapılabilir? Kurul oluşturduk. Önce tarım. Çalışmaları sürüyor. Türkiye buradan şöyle çıkar. Çıkıp diyeceksiniz. Bir israfı sonlandıracağım. 13 uçağım vardı, diğerlerini satıyorum. Ülke çıkarları için kullanacağım. İki ben kesinlikle rüşvet ve yolsuzluğa izin vermeyeceğim.

(AKP'li Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, bir önceki başkan Ramazan Çalık'ın bir iş yerinden 500 bin TL aldığını ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la duruma sessiz kaldığı için tartışıp toplantı terk ettiğini açıkladı.) 500 bin lira rüşveti kim aldı? AK Partili bir belediye başkanı 500 binlik rüşvetin hesabını soruyor. Üçüncüsü harcadığım her kuruşun hesabını millete vereceğim. Başkan iki bakanı suçluyor açıkça.”

NE OLMUŞTU?

Antalya’da AKP'li ve MHP’li belediye başkanlarının yanı sıra iki bakanın da katılımıyla telekonferans yöntemiyle bir yatırım toplantısı yapıldı. AKP'li Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, gerçekleştirilen telekonferansta daha önce görev yapan AKP'li belediye başkanının bir iş yerinden 500 bin lira aldığı ve bakanların konuya sessiz kaldığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile tartışma yaşadığını açıkladı.

Bakan Ersoy'un eski belediye başkanı döneminde bir işletmeciden 500 bin TL alındığını aktaran Enver Aputkan rüşvet imasında bulunarak "Devlet Bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun" dedim ve toplantıdan ayrıldım" dedi.