Kılıçdaroğlu: Bu işin altında bir eğitimcinin imzası yok

05 Mayıs 2020 Salı, 18:16

Kılıçdaroğlu, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, '' "Bu işin altında bir eğitimcinin imzası yok. Eğer siz çocuklarınızı değil de turizmi düşünürseniz bunun temel nedeni devlette işin uzmanına danışılmamasıdır'' dedi.

Öğrencilerin yaşadıkları sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu işin altında bir eğitimcinin imzası yok. Eğer siz çocuklarınızı değil de turizmi düşünürseniz bunun temel nedeni devlette işin uzmanına danışılmamasıdır. Gençlerimiz kobay değil bu ülkenin geleceğidir. Kararlı bir şekilde çalışın, inadına başarın. Haksızlık mı yaptılar, haksızlığı yeneceksiniz, sınavda da başarılı olacaksınız"