Kılıçdaroğlu: Bu işin altında bir eğitimcinin imzası yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS sınav tarihi ikinci kez değiştirildiği için mağdur olan, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ile video konferans toplantısında bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, '' "Bu işin altında bir eğitimcinin imzası yok. Eğer siz çocuklarınızı değil de turizmi düşünürseniz bunun temel nedeni devlette işin uzmanına danışılmamasıdır'' dedi.
Öğrencilerin yaşadıkları sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Bu işin altında bir eğitimcinin imzası yok. Eğer siz çocuklarınızı değil de turizmi düşünürseniz bunun temel nedeni devlette işin uzmanına danışılmamasıdır. Gençlerimiz kobay değil bu ülkenin geleceğidir. Kararlı bir şekilde çalışın, inadına başarın. Haksızlık mı yaptılar, haksızlığı yeneceksiniz, sınavda da başarılı olacaksınız"
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