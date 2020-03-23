Kılıçdaroğlu: Dayanışmayla, bu salgını yeneceğiz

23 Mart 2020 Pazartesi, 13:23

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

-Kız kardeşimin vefatı nedeniyle arayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Taziyelerinin benim ve ailem için çok değerli olduklarını söylemek isterim.

-Ülkemiz tüm dünya gibi salgına karşı amansız bir mücadele veriyor. Sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

-Bu salgın bize farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bize ancak herkesin kurallara uyması halinde sağlıklı kalınabileceğini göstermiştir. Bilimsel aklın yol göstericiliğinde tüm sorunların çözülebileceğini göstermiştir.

-Bu salgın bize hiç tanımadığımız bir kişinin de sağlığından sorumlu olduğumuzu göstermiştir. Bu salgını dayanışma içinde hep birlikte yeneceğiz.

Kılıçdaroğlu koronavirüs ile mücadele önerilerini şöyle sıraladı;

1. 5 Şubat 2009 yılından beri toplanmayan Ekonomik konsey toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı.

2. Sağlık personelinin konaklama ihtiyacı giderilmeli.

3. Sağlık kurumlarında eleman açığı giderilmeli, KHK ile ihraç edilen ve hakkında hüküm bulunmayanlar görevine iade edilmeli.

4. Askeri hastaneler yeniden açılmalı.

5. Merkezi yönetim ile belediyelerin eşgüdüm içinde çalışılmalarına gayret edilmeli.

a. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'nın ödemeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı.

b. Ödenmeyen borçlar nedeniyle elektrik, su, doğalgaz kesilmemeli.

6. Geçici olarak kapatılan işyerlerinde

a. Kira harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalı,

b. Çalışanların ücretleri işsizlik sigortasından karşılanmalı,

c. İşçilerin kredi kartı ve bank kredileri 3 ay boyunca faizsiz ertelenmeli.

7. Çiftçilerin borçları yapılandırılarak 1 yıl ertelenmeli.

8. Ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenler için yasal düzenleme yapılmalı.

9. Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanımı için sicil affı çıkarılmalı.

10. Turizm, eğlence, konaklama gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı.

11. Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, faturalarını düşünmemeleri için aile yardımı sigortası çıkarılmalı, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.

12. Sağlık personeline her ay iki maaş ödeme yapılmalı. Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkarılmalı.

13. Kamu ve özel işbirliği ile yapılan taşınmazların ödemeleri 1 yıl süre ile ertelenmeli ve garantiler TL'ye çevrilmeli.

Aklın ve bilimin ışığında hep birlikte dayanışma içinde yardımlaşarak bu salgını yeneceğiz.