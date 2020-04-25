Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı eleştirdi: ‘Sadece bir kişi şov yaptı’

25 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın “şov yaptığını” söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bütün törenlere katıldıktan sonra TBMM Başkanlığı’nın çağrısı kapsamında evinin balkonunda önceki akşam saat 21.00’de eşi ve komşularıyla birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yakın çevresine yaptığı değerlendirmede AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Erdoğan’ın ne Anıtkabir’deki törene ne de TBMM’deki özel oturuma katıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu’nun “Ancak gece Saray’dan milletimizi İstiklal Marşı’nı söylemeye davet ediyor. Bu samimiyetsizliktir. Bu olmaz” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

‘ROL ÇALDI’

Kılıçdaroğlu’nun “Erdoğan’ın Meclis Başkanı’nın rolünü çalmasını da kabul etmemiz mümkün değil. Meclis Başkanı’nın konuşmasına izin vermeden ve ilan edilen saate karşın Meclis Başkanı’nı 5 dakika bekletmesini de kabul edilemez buluyorum” dediği öğrenildi. İstiklal Marşı’nın vatanseverlik nedeniyle okunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu’nun, “Bütün milletimiz İstiklal Marşı’nı vatanseverlikle okudu. Sadece bir kişi şov yapmaya çalıştı” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

MİLLETE ÖZÜR BORCU VAR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, tüm siyasi parti liderlerinin katıldığı TBMM özel oturumuna gelmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Öztrak şöyle konuştu: “AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin genel başkanı olarak bu törenlere neden katılmadığını milletimize açıklama ve özür borcu vardır. Önceki Cumhurbaşkanlarının da Meclis’te yapılan 23 Nisan törenlerine zaman zaman katılmadıklarını ileri sürmek doğru değildir. Çünkü onların hiçbiri aynı zamanda Meclis’te grubu bulunan bir siyasi partinin genel başkanı değildi. Törenler salgını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde ve sosyal mesafe kurallarına azami dikkat gösterilerek gerçekleştirildi. Dolayısıyla koronavirüs salgını da törenlere katılmama bahanesi olamaz. Kaldı ki Sayın Erdoğan, dün akşam televizyonlar karşısına çocuklarımızla beraber, hiçbir sosyal mesafe ve korunma kuralına uymadan çıkmıştır. Kendi koyduğu kurala kendi uymayarak hem çocuklarımıza hem de milletimize kötü örnek olmuştur.”