Kılıçdaroğlu'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

11 Nisan 2020 Cumartesi, 00:54

31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarınız hem belediyelerimiz hem de diğer yetkililer tarafından karşılanacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;