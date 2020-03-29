KİPTAŞ Pazarlama eski Müdürü Fatih Borhan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

29 Mart 2020 Pazar, 09:27

KİPTAŞ Pazarlama eski Müdürü halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık görevinde bulunan Fatih Borhan, koranavirüs teşhisi ile tedaviye alındığı hastanede 45 yaşında yaşamını yitirdi.



Borhan evli ve 2 çocuk babasıydı. (KRT TV)