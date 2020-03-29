KİPTAŞ Pazarlama eski Müdürü Fatih Borhan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KİPTAŞ Pazarlama eski Müdürü Fatih Borhan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
KİPTAŞ Pazarlama eski Müdürü halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık görevinde bulunan Fatih Borhan, koranavirüs teşhisi ile tedaviye alındığı hastanede 45 yaşında yaşamını yitirdi.
Borhan evli ve 2 çocuk babasıydı. (KRT TV)
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