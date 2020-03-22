'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın başlıyor'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.
Bakan Selçuk, yeni tip korona virüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Bakan
Selçuk, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında
İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyurunun yapılacağını
bildirdi.
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