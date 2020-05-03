Kişisel veriler sosyal medyada satılıyor

03 Mayıs 2020 Pazar, 17:32

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte insanların en büyük çekincelerinden biri bilgi güvenliği oldu. Kötü niyetli kişiler sürekli olarak yeni yöntemler bulmaya ve kişilerin kimlik bilgilerini satmaya yönelmiş durumda.



Darknet ve Deepweb gibi ortamlarda satılan bilgiler bu kez sosyal medya üzerinden satışa çıktı. Which? tarafından yapılan bir araştırmaya göre Facebook, Instagram ve Twitter’da yer alan 50’den fazla sayfada çalınan bilgiler satılıyor ve paylaşılıyor. Bu bilgiler arasında kredi kartı bilgileri, Netflix hesapları gibi pek çok farklı şey var. Sayfalar kapatılsa bile veriler kalıyor.

FACEBOOK VE TWITTER BU TÜR HAREKETLERE KARŞI

Facebook ve Twitter, bu tür aktivitelere platformlarında izin verilmeyeceğini ve bu hareketlere karşı önlemler alınacağını açıkladı. Koronavirüs küresel salgını öncesinde başlayan çalışmalarda bir adamın tam adının, doğum tarihinin, ev adresinin, telefon numarasının, kredi kartı ve sosyal güvenlik numaralarının internette paylaşıldığı ortaya çıktı.

Facebook o dönemde kendisine bildirilen bu 4 aylık gönderiyi kaldırmamış ve bu paylaşımın topluluk standartlarına aykırı olmadığını belirtmişti. Daha sonra yapılan açıklamalarda ise firma, bu harekete karşı harekete geçtiğini ve söz konusu içerikleri kaldırdığını söylemişti. Facebook, bu tür dolandırıcılık aktivitelerini platformda barındırmayacağını ve bildirilen sayfalara karşı harekete geçtiklerini ifade etmişti.

TWITTER’DA "SUÇ PAZARI"

Twitter’da ise içinde 13 bin pounddan fazla meblağ olan kredi kartlarına ait bilgiler yalnızca 100 pounda satılıyor. Üç kredi kartına ait bilgiler ise yalnızca 200 pounda alıcı buluyor. Sahte pasaportlar için ise 3 bin pound talep edildiği görülüyor.

Bu türden bilgileri satanların kendi aralarında bir jargon geliştirdiği de ifade edilirken, Twitter algoritması nedeniyle bu jargondaki birilerini takibe başladığınızda başka satıcılar ve dolandırıcılar da tavsiye edilen kişiler arasında gözükmeye başlıyor.

Twitter bu tür suçla ilişkili hesapları askıya aldığını açıkladı. Öte yandan sosyal medya platformlarının ne kadar hızlı suç için kullanılabildiği de bir kez daha belli olmuş oldu.

KİŞİSEL VERİLER NASIL KORUNUR?

Bu durumun önüne geçebilmek için tavsiye edilen yöntemler ise; çift faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemlerini alınması, her sitede aynı şifreyi kullanmaması ve internette ziyaret edilen sayfaların güvenliğinden emin olunması gerektiği.

Kaynak: webtekno.com