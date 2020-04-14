14 Nisan 2020 Salı, 12:32

Kitap Hediye Günü bu yıl evlerde kutlanıyor

Herkese Kitap Vakfı tarafından başlatılan ve her yıl Nisan ayının 3’üncü pazar günü kutlanan “Kitap Hediye Günü” bu yıl 19 Nisan Pazar günü evlerde kutlanacak.



Bu özel gün için Herkese Kitap Vakfı, Türkiye’de mevcut 18 bin köy okulunda okuyan çocuklara Yapı Kredi desteği ile 100 bin adet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 144 sayfalık NUTUK kitabını hediye edecek.



Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver; “Her yıl coşkuyla kutladığımız Kitap Hediye Günü’nü bu yıl kitap dostları evlerinde kutlayacak. Vakfımızın maskotu ‘Kitapcan’ evde oturan kitap dostlarına sosyal medya üzerinden ev içinde yapılabilecek bazı kitap görevleri verecek. Instagram’dan kitap vakfı profiline girenler ‘Kitapcan Filtresini’ tıkladıklarında onlara Kitapcan özel bir görev seçecek. Eğlenceli bir kitap oyunu ile bu anlamlı günü evlerde kutlayacağız.” dedi.

Bu yıl köy okullarında okuyan çocuklara Yapı Kredi’nin katkıları ile Atatürk’ün 100 bin adet NUTUK kitabını hediye edeceklerini söyleyen Şenver, çocuklarına kitap hediye eden ülkeler arasında yapılan bir araştırmada Türkiye’nin 180 ülke arasında sonlarda, 140’ıncı sırada yer aldığını söyledi.