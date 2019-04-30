TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 27 Nisan-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı sürüyor. Bu yıl 135 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Erzurum Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 40 kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Aralarında Metin Celal, Haydar Ergülen, Nuri Pakdil, Hasan Ali Toptaş, Hidayet Karakuş, Ömer Erdem, Sinan Yağmur, Ercan Karakaş, Ertan Aksoy, Gülsevin Kıral, Necati Güngör, Aslı Tohumcu, Hicabi Demirci, İlkin Başar Özal, Gri Koç, Emre Gül, Koray Yersüren, Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman, Ayla Duru Karadağ, Sara Gürbüz Özeren, Erdal Güzel, Faruk Dilaver, Fatih Duman, Mesut Turan, İsmail Bingöl, Mete Yarar, Ömer Özden, Yavuz Bahadıroğlu’nun da bulunduğu pek çok yazar, şair ve bilim insanı okurlarla buluşacak.

Çocuk ve Gençlik Etkinlikleri

TÜYAP Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde okurlarla buluşacak başlıca çocuk ve gençlik kitapları yazarları arasında Gülsevin Kıral, Aslı Tohumcu, Necati Güngör, Hicabi Demirci, Gri Koç, Emre Gül, Koray Yersüren de yer alıyor.

Fuar Ziyaret Saatleri

Girişin ücretsiz olduğu TÜYAP Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, her gün 10.30-20.00, kapanış günü olan 5 Mayıs tarihinde ise 10.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı’nı Takip Edin

Fuarla ilgili en güncel haberler, konuk yazarlar, ulaşım bilgileri, etkinlikler ve imza günleri www.doguanadoluerzurumkitapfuari.com sitesinden; instagram/kitapfuari, twitter/kitapfuari ve facebook/doğuanadoluerzurumkitapfuari hesaplarından takip edilebilir.