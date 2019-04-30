İspanyol yazar Carmen Martín Gaite’den“Yaşamak Tuhaf Şey”

İspanyol Kraliyet Akademisi’nin iki kadın üyesinden biri olan İspanyol yazar Carmen Martín Gaite’in ölümünden üç yıl önce 1997’de Akademi’nin Fastenrath Edebiyat Ödülü’ne değer görülen “Yaşamak Tuhaf Şey” adlı romanı, insanın annesini kaybetmesiyle girdiği yaşam muhakemesini ve bir kadının hayatındaki ruhsal çalkantıları Virginia Woolf’u anımsatan, anlık düşünceler ve metaforlarla bezeli bir üslupla anlatıyor.

“Biraz dikkat edince her şey tuhaflaşıyor zaten. Yaşamak tuhaf şey! Burada oturmuş, konuşup birbirimizi dinlememiz; tek bir kitaba bile bakmadan cümleleri art arda sıralayabilmemiz; hiçbir şeyin bize acı vermemesi; yiyip içtiğimizin içimizde kıvrıla büküle kendi yolunu bulması; havanın diğerlerini bırakıp yalnızca bizi beslemesi; keyfimize göre bir şeyi ya da tam tersini yapmak istememiz ve keyfimizin muhtemelen aslında kadere bağlı olması; tüm bunlar idrakimizin sınırlarını zorluyor ve işin tuhafı, bunu normal karşılıyoruz.”

CARMEN MARTÍN GAITE

1925 yılında İspanya’nın Salamanca şehrinde doğan Carmen Martín Gaite çocukluğunu İspanya İç Savaşı’nın gölgesinde geçirdi. Yazın hayatına, Salamanca Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okuduğu yıllarda Trabajos y Días ve Revista Nueva gibi dergilerde çıkan makale ve şiirleriyle başladı. Aynı dönemde İspanyol edebiyat çevrelerinden Ignacio Aldecoa gibi önemli isimlerle tanıştı ve Latin filolojisi alanında tezini tamamladıktan sonra Madrid’e taşındı.

1950’lerde İspanyol edebiyatında yükselişe geçen ve 1955 Kuşağı olarak adlandırılan toplumsal gerçekçi gruba dahil oldu ancak zamanla bu türün geleneksel formlarından koparak eserlerinde psikolojik konuları da irdelemeye ve efsaneler, peri masalları, halk masallarından imgeler kullanmaya başladı.

Yazarlık kariyerinde ellinin üzerinde roman, öykü, makale, şiir ve tiyatro oyunu kaleme alan Martín Gaite, aralarında Premio Café Gijón (1955), Premio Nadal (1957), İspanyol Ulusal Edebiyat Ödülü (1978), Austrias Prensliği Ödülü (1988), Premio Castilla y León de las Letras (1991) ve Yaşamak Tuhaf Şey için 1997’de Fastenrath Ödülü’nün de bulunduğu çok sayıda ödüle değer görüldü.

Carmen Martín Gaite, Madrid’de 2000 yılında hayata veda ettiğinde, İspanyol Kraliyet Akademisi’nin iki kadın üyesinden biriydi.