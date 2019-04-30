Dudley Andrew’un Yale’deki Film İncelemeleri doktora programında düzenlediği seminerlerden yola çıkarak kaleme aldığı “Sinema Nedir! - Bazin’in Arayışı”, sinemanın değerini sadece geçen yüzyıl için değil, günümüz görsel-işitsel kültürü için de dile değerlendiriyor.

Melih Tumen’in çevirisiyle Küre Yayınları tarafından yayımlanan ve sinemanın kurumlarını ve sosyal etkisini anahtar filmler üzerinden inceleyen “Sinema Nedir!”, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sinemaseverlerin yücelttiği sanat filmlerinden Yeni Dalga’ya, oradan da teknolojik olarak “genişletilmiş sinema”ya kadar sinemayı aktif kılan fikrin izini sürüyor.