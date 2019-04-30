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“Sinema Nedir! - Bazin’in Arayışı”

“Sinema Nedir!”, Andre Bazin’in ünlü sorusuna, belirli bir “sinema fikrinin” olağanüstü yükselişine dair geriye dönük bir bakış açısıyla ilgi çekici bir yanıt sunuyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 16:51

[Haber görseli]

Dudley Andrew’un Yale’deki Film İncelemeleri doktora programında düzenlediği seminerlerden yola çıkarak kaleme aldığı “Sinema Nedir! - Bazin’in Arayışı”, sinemanın değerini sadece geçen yüzyıl için değil, günümüz görsel-işitsel kültürü için de dile değerlendiriyor.

Melih Tumenin çevirisiyle Küre Yayınları tarafından yayımlanan ve sinemanın kurumlarını ve sosyal etkisini anahtar filmler üzerinden inceleyen “Sinema Nedir!”, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sinemaseverlerin yücelttiği sanat filmlerinden Yeni Dalga’ya, oradan da teknolojik olarak “genişletilmiş sinema”ya kadar sinemayı aktif kılan fikrin izini sürüyor.

Cumhuriyet İMECESİ

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