TÜYAP Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı Sona Erdi

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı, 5 Mayıs 2019 Pazar akşamı saat 19.00’da, 109.090 kitapseverin ziyaretiyle sona erdi.

Bu yıl 135 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Erzurum Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 40 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Dokuz gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.