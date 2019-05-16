Hasan Tahsin 100. Yıl Onur Ödülü Yaşar Aksoy ve Hıfzı Topuz’un

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’in anısına 100. Yıl Onur Ödülü Yaşar Aksoy ve Hıfzı Topuz’a verildi.
15 Mayıs 1919’da İzmir’deki istilacı güçlere “ilk kurşun”u sıkarak Milli Mücadele’nin kıvılcımını ateşleyen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’in anısına dün İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.
100. Yıl Yürüyüşü ile başlayan program kapsamında Yaşar Aksoy, Hasan Tahsin’in hayatını anlattığı kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu. Ardından 52. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Ödülleri, Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
Törende 100. Yıl Onur Ödülü’ne değer görülen usta gazeteci Yaşar Aksoy’un Hasan Tahsin’in anısına hazırladığı belgeselden kısa bir bölüm de sunuldu.
Tören, İzmir Filarmoni Orkestrası TOBAV Korosu’nun konseriyle son buldu.