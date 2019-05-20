Hain Psikolojisi; Bir Hainin İntiharı

“.....İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında iyi bir insan değilim. Aslında hayatım boyunca
gayet kötü bir insan oldum. İnsanları para için kullandım, birçok insanın güvenine ihanet ettim. Beni
seven insanlara ailem de dahil, kötü davrandım... Alkol, uyuşturucu ve sigara kullanarak vücuduma
ihanet ettim. Güvene ihanet ettim. Yeteneklerimi israf ettim… Taklitçi oldum. Kusurlarımı gizledim.
Başkalarına şükran, tavazu, özen göstermedim, onurlu davranmadım. Kullandığım ve ihanet ettiğim
eski dostlarım, özür dilerim... Büyük Hain Yahuda İskariyot’un bedenlenmiş hali olduğuma
inanıyorum...”
Thor, Klown Kamp Massacre, Fanboys ve Not Forgotten gibi filmleriyle tanınan 42 yaşındaki
Kappy’nin kendisini “büyük hain” olarak tanımladıktan sonra intihar edişinin altında yatan analizi,
Manaf önceden açıklamış. Yazar, ilk önce herkesin içinde bir parça da olsa bulunan “hainciği” en
başta tespit etmenin ve büyümesini engellemenin sağlıklı bir psikoloji ile hayata devam için ne kadar
önemli olduğuna ışık tutmuş ve şöyle devam etmiş:
“Her ne kadar paradoksal görünse de hainlikten en çok zarar gören kişi, hainin ta kendisidir. Çünkü
hainlik yapan kişi ya intihar eder ya da yaşayan ölü olarak hayatını sürdürür. Yani bir hainin hayatta
kalması imkânsızdır.”
“Peki, bir hain neden bu kadar derin acı çeker ve sonunda buna dayanamayıp intihar eder?”
Manaf şöyle yazıyor: “Klinik açıdan gerçek hain, narsistik kişilik bozukluğu yarasına sahiptir. Bu yara
sevgi, şefkat ve merhamet duygularından yoksunluğa neden olmaktadır… Hain, narsistik yaralarını
hainlik yaparak iyileştirmeye çalışır ama bu tür haince eylemler haini yalnızca geçici olarak
rahatlatabilir, asla kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Sonuç olarak daha da hastalıklı hale gelir… Hain
kendisinin başkalarından üstün olduğuna emindir. Her hainin mustarip olduğu üstünlük kompleksi
vardır.
Potansiyel hain çevredekilerin daha fazla saygı gördüğünü, daha başarılı olduğunu, ödüller aldığını
gördüğünde, hak ettiğinden daha düşük bir mevkide olduğuna inandığında, başkalarına göre daha az
kazanca sahip olduğunda, hayal kırıklığına uğradığında, rüşvet aldığında.......... hainlik yapar.
Her hain bir süre sonra yaptığı hainlikten nefret etmeye başlar. Hainin ona iyilik yapanlara karşı olan
nefreti kendisine döner. Bir hain tıpkı bir akrep gibi sıkışınca kendisini sokar ve intihar eder.”
Isaac Kappy hain olmaktan o kadar büyük ve derin bir acı çekmiş ki kendisini tarihin gördüğü en
büyük hainlerden “Hain Yahuda” ile özdeşleştirmiş. Peki, Yahuda ne yapmış?
Akif Manaf, eserinde bu kısmı şöyle yazıyor: “İsa kimin ne zaman hainlik yapacağını önceden biliyordu
ama buna rağmen kaçıp saklanmadı… Hain Yahuda eğitimli biriydi, İsa’ya karşı olan aşağılık
kompleksi ve kıskançlığı onda büyük bir öfkeye neden oldu ve İsa’yı sattı. Belki de İsa’nın ölümünden
sonra onun yerine geçmeyi hayal ediyordu. Ve istediği oldu. İsa askerler tarafından tutuklandı ve
çarmıha gerildi. Peki, istediğini aldığı halde aradan daha bir gün geçmeden Yahuda neden kendini
astı?”
Hain Neden İntiharı Seçer?
“Hain Yahuda’nın suçluluk acısı o kadar güçlü ve delirticiydi ki kendisini öldürmek zorunda kaldı.
Hainlik yapan kişi başkalarına bir şey yaptığını düşünür ama aslında en büyük kötülüğü kendine
yapar. Hain acı çekerken, yaptığı hainlik aklının ucundan bile geçmez. Böylece farkında olmadan
gitgide daha fazla acı çeker, acı katlanarak artar. Kişi başkasına sapladığı hainlik bıçağı ile önce
kendisini yaralar ve kendisine azap verir. Bir hainin pişmanlığı sıradan bir pişmanlık değil, ölümcül bir
pişmanlıktır. Bir hain yaptığını geri almak için her şeyini verebilir. Çünkü bir hain yalnızca hayatını
vererek yaptığı hainliği bir nebze geri alabileceğini düşünür. İşte bir hainin pişmanlığı onu fedakârlık
yapmaya sevk eder.”
“Hainlik yıkım demektir ve bu yıkım ilk önce hainin iç dünyasında başlar:
İlk hainlik yapma düşüncesiyle birlikte potansiyel hainin iç dünyası yıkılmaya başlar ve düşünülen
hainliğin icra edilmesi iç dünyanın yerle bir olmasına neden olur. Bir hainin iç dünyası yıkılınca hain
artık dış dünyada yaşayamaz. Yok olmak, ölmek ister çünkü iç dünyanın olmadığı dış dünya ona acı
verir.
Isaac Kappy’nin kendini köprüden aşağı atarak intihar etmesi de tesadüf değil.
… hainlik insanlığın ölümüdür. O yüzden hainler çoğu zaman intihar eder ve intihar etme şekli de
genelde kendilerini asmak olur. Bunun altında nasıl bir psikoloji yatmaktadır? Pişmanlık ve suçluluk
psikolojisi. Her hain hainlik yaptıktan sonra pişman olur ve ‘keşke yapmasaydım’ der. Suçluluk
hissinden acı çeken hain, kendini asarak bu suçun üzerinden atılacağını düşünür. Çünkü asılan beden
hızla aşağı iner ve sonra aniden durur. Bu ani duruş bedenin üzerinde olanların aşağıya düşmesini
sağlar.”
Isaac Kappy’nin kendini köprüden aşağı atarak intihar etmesi de tesadüf değil. Köprüden aşağı hızla
düşerken hainlik suçunun da üzerinden hızla atılacağını düşünmüş olabilir.
Kappy’nin yazdığı son itiraflar ise şöyle: Kendi içimdeki karanlığı göremeyecek kadar kibirliydim,
başkalarında kusur aradım.Umarım dünya yaşadıklarımdan ders alır. İçinizdeki ışığı besleyin,
başkalarının içindeki ışığı görün..”
Yazar Akif Manaf, kitabında herkesin içinde küçük bir “haincik” vardır diyor, yani herkeste hainlik
potansiyeli mevcut. Bunun farkında olmak için kitapta çok incelikli analizleri gerçek örneklerle
anlatmış. Günümüzün rekabet dolu ortamında, sağlıklı ve mutlu nesiller yaşatmak için herkesin
okuması gereken çok faydalı bir eser.