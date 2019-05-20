Hain Psikolojisi; Bir Hainin İntiharı

“.....İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında iyi bir insan değilim. Aslında hayatım boyunca

gayet kötü bir insan oldum. İnsanları para için kullandım, birçok insanın güvenine ihanet ettim. Beni

seven insanlara ailem de dahil, kötü davrandım... Alkol, uyuşturucu ve sigara kullanarak vücuduma

ihanet ettim. Güvene ihanet ettim. Yeteneklerimi israf ettim… Taklitçi oldum. Kusurlarımı gizledim.

Başkalarına şükran, tavazu, özen göstermedim, onurlu davranmadım. Kullandığım ve ihanet ettiğim

eski dostlarım, özür dilerim... Büyük Hain Yahuda İskariyot’un bedenlenmiş hali olduğuma

inanıyorum...”

Thor, Klown Kamp Massacre, Fanboys ve Not Forgotten gibi filmleriyle tanınan 42 yaşındaki

Kappy’nin kendisini “büyük hain” olarak tanımladıktan sonra intihar edişinin altında yatan analizi,

Manaf önceden açıklamış. Yazar, ilk önce herkesin içinde bir parça da olsa bulunan “hainciği” en

başta tespit etmenin ve büyümesini engellemenin sağlıklı bir psikoloji ile hayata devam için ne kadar

önemli olduğuna ışık tutmuş ve şöyle devam etmiş:

“Her ne kadar paradoksal görünse de hainlikten en çok zarar gören kişi, hainin ta kendisidir. Çünkü

hainlik yapan kişi ya intihar eder ya da yaşayan ölü olarak hayatını sürdürür. Yani bir hainin hayatta

kalması imkânsızdır.”

“Peki, bir hain neden bu kadar derin acı çeker ve sonunda buna dayanamayıp intihar eder?”

Manaf şöyle yazıyor: “Klinik açıdan gerçek hain, narsistik kişilik bozukluğu yarasına sahiptir. Bu yara

sevgi, şefkat ve merhamet duygularından yoksunluğa neden olmaktadır… Hain, narsistik yaralarını

hainlik yaparak iyileştirmeye çalışır ama bu tür haince eylemler haini yalnızca geçici olarak

rahatlatabilir, asla kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Sonuç olarak daha da hastalıklı hale gelir… Hain

kendisinin başkalarından üstün olduğuna emindir. Her hainin mustarip olduğu üstünlük kompleksi

vardır.

Potansiyel hain çevredekilerin daha fazla saygı gördüğünü, daha başarılı olduğunu, ödüller aldığını

gördüğünde, hak ettiğinden daha düşük bir mevkide olduğuna inandığında, başkalarına göre daha az

kazanca sahip olduğunda, hayal kırıklığına uğradığında, rüşvet aldığında.......... hainlik yapar.

Her hain bir süre sonra yaptığı hainlikten nefret etmeye başlar. Hainin ona iyilik yapanlara karşı olan

nefreti kendisine döner. Bir hain tıpkı bir akrep gibi sıkışınca kendisini sokar ve intihar eder.”

Isaac Kappy hain olmaktan o kadar büyük ve derin bir acı çekmiş ki kendisini tarihin gördüğü en

büyük hainlerden “Hain Yahuda” ile özdeşleştirmiş. Peki, Yahuda ne yapmış?

Akif Manaf, eserinde bu kısmı şöyle yazıyor: “İsa kimin ne zaman hainlik yapacağını önceden biliyordu

ama buna rağmen kaçıp saklanmadı… Hain Yahuda eğitimli biriydi, İsa’ya karşı olan aşağılık