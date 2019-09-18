Cumhuriyet Kitap, bugün 1544'üncü sayısıyla gazetenizle birlikte..

Şiirin bir dilden bir başkasına çevrilip çevrilemeyeceği, şiir sanatı kadar eski bir tartışma olsa gerek. Ama son yüzyılda bu alanda öylesine mucizelerle karşılaştık ki, kimi çeviri şiirleri artık asılları kadar, belki de daha çok seviyoruz. Shakespeare’in “66. Sone”si, Kavafis’in “Şehir”i, Eluard’ın “Özgürlük”ü, Brecht’in pek çok şiiri ve daha nice şiirin Türkçeleri şarkı olup dilden dile dolaştı, dolaşıyor.

Cevat Çapan, elli yıldan uzun bir süredir dünyanın dört bucağından seçtiği şiirleri, bulunmaz bir hünerle Türkçe söylüyor. Dünya şiirinden tat alabildiğimiz örnekler bulabiliyorsak bunda büyük emeği ve katkısı var.

Onun Türkçeye en başarılı aktardığı ülke şiirlerinden biri de Yunan şiiri. Komşumuzun zengin şiirini öylesine başarıyla dilimize çevirdi ki, yalnızca şiir okurları büyük mutluluklar yaşamakla kalmadı, çağdaş şiirimiz de kendine esin verecek bir kaynağa ulaştı.

Yeniden yayımlanan Çağdaş Yunan Şiiri Antolojisi ve Cevat Çapan bu haftaki kapak konumuz.

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Muzaffer Buyrukçu, önce Orhan Kemal’in sonra da Cemal Süreya’nın en yakın arkadaşı olarak bilinir. Doğrudur da ama dahası var. Buyrukçu, yaşadığı dönemin bütün edebiyat dünyasının en yakın dostudur. Sıcak İlişkiler, Dillerinde Dünya gibi kitaplarında toplanan günlükler, dönemin sanat ve edebiyat ortamlarında kamerasıyla belgesel çekimler yapmış bir film yönetmeninin elinden çıkmışçasına sıcaktır, ayrıntı, hayat zenginlikleriyle doludur. Dahası bulunmaz bir dil ustasıdır Buyrukçu.

Neyse ki, bu değerli yazarımız unutulmaya terk edilmedi. Kırmızı Kedi yayınevi, bütün kitaplarını yayımlıyor. Yeni yayımlanan Dar Sokaklardaki Duman romanını Korkut Akın değerlendirdi.

İyi okumalar.

Turgay Fişekçi