Patikaların izinde şiir

NECMİ SÖNMEZ

Açık olmakta fayda var, hem dünyada, hem de ülkemizde, “eril zihniyetin” kurguladığı bakış açısı bildik, düz bir yorumla geçmişe, tarihe bakışımızı şekillendirdi. Temizyürek buna meydan okuyan bir yaklaşımla, kadının cinsiyetle örülmüş bedeninden, yaratıcı ayrıcalıklarından yola çıkarak, dilin, ağıtın, şiirin doğuşuna beklenilmeyen açılardan yaklaşıyor.

Ataerkil perspektifleri bir yana atarıp “kadının yaratıcılığına” yazılı tarih öncesinden başlayıp günümüze dek patika yolların izinde bakan Temizyürek’in bakış açısı farklı bir soruya dayanıyor: “Şiirin en ilksel biçimi saydığımız ağıt, istisnalar dışında, neden yanlızca kadının dilinde yaşamak zorunda kaldı, bugüne kadar asıl olarak kadına özgü bir sanat olageldi?” (s. 17).

Öznesi ağıt, ağıtın kaynakları, dili ve yüzyıllar boyunca nasıl yorumlandığı olsa da, Temizyürek belli sorular etrafında geliştirdiği izleğiyle okuyuculara farklı okuma modellerini dayatmacı olmayan bir yaklaşımla sunuyor. Her bölümünde gözlemlenen mütevazilik belli noktalarda “ben böyle bakıyorum ama emin değilim” hissiyatını duyumsatıyor ki, böylesine bir alçakgönülülük çok uzun süreden beri deneme alanında gözlemlenmiyordu.

İlginç olan şu, bir erkişi olarak Temizyürek, “eril bakışın” şekillendirdiği mitoloji, Antik Yunan uygarlığı, Rönesans ve Modernizm miraslarını sorgulayarak yeni bir başlangıç öneriyor. Batı kültürünü, edebiyatını şekillendiren ataerkil geleneğin kötü ruhlarıyla uğraştıktan sonra rotasını Doğu’ya çeviren yazar, hem 19. yy. Osmanlı, hem de 20. yy. erken Cumhuriyet toplumlarında yaratıcı çalışmalar gerçekleştirmiş olan kadınların konumlarını inceliyor.

Leylâ Erbil’in, Gülten Akın’ın yapıtlarının ayrıntılı olarak ele alındığı bölümlerde karşılaştığımız vurgular, Modern Türk Edebiyat tarihi yazılımında şimdiye dek görmediğimiz zenginliklere sahip. Temizyürek’in kadın hareketinin politik bilinçlenmeyle 1950’lerden itibaren ülkemizde aldığı mesafeyi bir dönüm noktası olarak değerlendirirken neden roman ve şiirin dışına çıkmadığı düşündürücü. Oysa oyun, deneme, çeviri, gazetecilik, sanat tarihi gibi öteki yaratıcı yazın kollarında da hakları bugün bile yeterince verilememiş bir “kadın emeğiyle” karşı karşıyayız. Seniha Bedri Göknil, Sabiha Sertel’in, Münevver Andaç’ın, Azra Erhat’ın, Mina Urgan’ın, Nazan İpşiroğlu’nun çalışmalarının “kadın uyanışı” bakışıyla ele alınması çok odaklı yeni sorgulamaların kapılarını aralayabilir.

Ağıt, Şiir, Kadın’ınerdemi, “gender-kadın araştırmaları” alanında sıkça karşımıza çıkan, kavram, isim şatafatına girmeden, satır aralarında bunu ilk defa ben söylüyorum özbeğenisine düşmeden, kadın pespektifinden “yeni sorgulamalar” yapması gerektiğini vurgulaması. Keşke Temizyürek çalışmasının devamını getirse. Bâcıyan-ı Rûm (Anadolu Bacıları) geleneğiyle (s. 109) 1968 sonrası yazın dünyası arasındaki ilişkiler başka bir kitabın konusu olamaz mı?

Mahmut Temizyürek / Ağıt, Şiir, Kadın / Edebi Şeyler / 116 s. / 2019.