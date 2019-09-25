Cumhuriyet Kitap 1545. sayısıyla bugün, gazetenizle birlikte..

Eylül ayıyla birlikte yayın dünyasının da hareketliliği arttı. Peş peşe önemli yazarların yeni kitapları yayımlanmaya başladı.

Selim İleri’nin Bir Gölge Gibi Silineceksin’i yazarın yıllar boyu tuttuğu notlar. Öyle ki, bu notlar okur için son elli yılın kültür ve edebiyat ortamını tanımak, dahası nereden nereye geldiğini görmek için de önemli bir kaynak. Kitap üstüne Selim İleri, arkadaşımız Gamze Akdemir’in sorularını yanıtladı.

Çok satan yazarlarımızdan Ahmet Ümit’in üç polisiye öyküden oluşan yeni kitabı Aşkımız Eski Bir Roman’ı Korkut Akın değerlendirdi.

Nedim Gürsel’in İran’ı anlattığı kitabı Mehdi’yi Beklerken, dünyaya kapalı yaşayan bu ülkeyi tanımak için iyi bir fırsat sunuyor. Kitabı Mustafa K. Erdemol inceledi.

Oya Baydar, günümüzün önde gelen romancılarından. Her romanıyla günümüz bireyi, toplumu ve dünyasıyla kıyasıya hesaplaşmalara giren yazar, yeni romanı Köpekli Çocuklar Gecesi’nde bugün yaşadığımız şiddet ve öngörüsüzlüklerden yola çıkıp yerkürenin yakın gelecekte uğrayabileceği kuraklık ve tufan felaketlerine yöneliyor.

Çocuk sayfamızda Burcu Yılmaz, “Birini sevdiğinizi nasıl anlıyorsunuz?” sorusunun peşine düşen Fil’in Sorusu kitabını tanıtıyor.

Gelecek sayımızda okurlarımıza bir sürprizimiz var: Adını Dostoyevski’den aldığı Ecinniler ve Budala kitaplarıyla ABD’de çok satanlar arasına giren Elif Batuman’la yaptığımız bir söyleşiyi sayfalarımızda bulacaksınız.

İyi okumalar…

Turgay Fişekçi